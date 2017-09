Pilaw - köcheln im arabischen Raum

Das Gericht Pilaw stammt ursprünglich aus dem Orient und es umfasst verschiedene Variationen, wird aber immer mit Reis gemacht (Ausnahme ist die Türkei, hier kommt stattdessen auch manchmal Bulgur in den Topf). Als Reis eignet sich vor allem Langkornreis, da der Pilaw eine möglichst lockere Konsistenz haben sollte. Damit das Gericht schön gelb wird, verwendet man häufig zur Färbung Curry oder auch Safran. Genauso wichtiger Bestandteil ist eine kräftige Brühe, in der der Reis gegart wird.Vor allem im arabischen Raum gibt man Kardamom und Kreuzkümmel hinzu, in den USA eher Knoblauch und Lorbeer und fügt dann häufig noch eine scharfe und würzige, in Scheiben geschnittene Wurst hinzu - eben jeweils immer ganz landestypisch. Meistens kommen aber auch noch verschiedene Gemüsesorten in den Pilaw, besonders gut eignen sich hierfür zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli oder Möhren. Im Prinzip gehen natürlich auch fast alle anderen Gemüsesorten, je nach Geschmack. Zum Beispiel passen Erbsen in Verbindung mit Spargel gut, Möhren harmonieren gut mit Lauch, Paprika lässt sich mit Cabanossi Wurst kombinieren und mit Garnelen oder Muscheln wird das Ganze ein bisschen exquisiter. Wenn es nicht vegetarisch werden soll, kann man ebenso Fleisch oder auch Fisch hinzugeben. Als Fleisch wird häufig Hühnchen oder auch Lamm oder Hammelfleisch verwendet.Aber auch die Zubereitung des Pilaw ist wichtig für das Gelingen. Zuerst nämlich werden die Reiskörner in heißem Öl angeschwitzt, bis sie glasig werden. Dazu gibt man am besten eine klein gehackte Zwiebel. Dann gießt man alles mit einer entsprechenden Menge (1 Teil Reis, 2 Teile Brühe) an heißer Brühe auf und bringt alles zum Kochen. Dann sollte der Pilaw auf kleiner Flamme noch einige Zeit weiterköcheln, so lange bis er gar ist. Im Prinzip ist die Zubereitungsweise also ganz ähnlich wie beim Risotto.