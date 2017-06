Pflücksalat - knackig frisch Salatblätter

Unter Pflücksalat - man sagt auch Schnitt- oder Blattsalat dazu - versteht man eine Variante des Gartensalats, der ganz ähnlich wie Kopfsalat angebaut wird. Allerdings bildet Pflücksalat keinen Kopf aus sondern wächst vielmehr in Rosetten. Somit werden die Blätter von außen nach innen geerntet. Pflücksalat gibt es in den unterschiedlichsten Sorten, die bekanntesten unter ihnen sind Eichblattsalat, Lollo rosso oder Lollo bionda.Manche Sorten sind geeignet für den Anbau im Frühjahr, andere für den Sommer. Dementsprechend kann bei einigen davon den ganzen Sommer über frischer Salat geerntet werden. Der Pflücksalat, der im Supermarkt zu kaufen ist, wird maschinell geerntet. Wer will, kann Pflücksalat ohne Probleme zuhause auf dem Balkon anbauen, da die Blätter immer jeweils nach Bedarf geerntet werden können und der Salat immer wieder nachwächst. Das bringt den Vorteil mit sich, dass man, wenn man Pflücksalat selber anbaut, permanent mit knackigen und frischen Salatblättern versorgt wird. Beim Kopfsalat hingegen muss immer grundsätzlich gleich der ganze Salat auf einmal geerntet erden.Verwenden lässt sich Pflücksalat übrigens in der Küche genau gleich wie Kopfsalat - man kann aus ihm herrlich frische und leckere Salate kreieren, meist sind die Blätter sogar von einer mundgerechten Größe, so dass sie vor dem Anmachen und vor dem Verzehr nicht mal mehr geschnitten, sondern nur geputzt werden müssen. Pflücksalat lässt sich prima kombinieren mit diversen anderen Salatsoßen und wer will, gibt nach Bedarf noch klein geschnittene Zwiebeln, Schnittlauch, Gurken, Möhren oder diverses andere Gemüse dazu. Auch beim Dressing hat man die Qual der Wahl, da die meisten Pflücksalat-Sorten zu eigentlich allen Arten von Dressing passen. Vom klassischen Essig-Öl Dressing über ein cremiges und gehaltvolles French-Dressing bis hin zur leichten Joghurt-Soße ist grundsätzlich alles machbar. Pflücksalat ist also ausgesprochen lecker, vielseitig und noch dazu natürlich sehr gesund.