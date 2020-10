Persipan - fruchtig fein

Persipan ist ein preislich interessantes Alternativ-Produkt zum gängigeren und bekannteren Marzipan. Während Marzipan aus Mandelkernen hergestellt wird, verwendet man für Persipan Aprikosen- oder Pfirsichkerne.Persipan wird normalerweise nicht für den direkten Verzehr hergestellt, sondern findet sich vielmehr häufig in den unterschiedlichsten Backwaren wieder. Da die Nachfrage relativ groß ist, ist der einstig deutliche Preisunterschied zu Marzipan mittlerweile deutlich geringer geworden. Allerdings sind Produkte, die Persipan enthalten, deklarationspflichtig.Der Geschmack ist zwar dem von Marzipan recht ähnlich, dennoch finden viele, dass Persipan, was den Geschmack anbetrifft, Marzipan nicht das Wasser reichen kann, da es noch etwas süßer und manchmal fast ein bisschen künstlich schmeckt. Andere wiederum finden, Persipan schmeckt fruchtiger und Marzipan hingegen feiner - das ist und bleibt letzten Endes Geschmackssache.Für die Herstellung von Persipan müssen allerdings erst die Bitterstoffe - genannt Amygdalin - die sich in den Kernen befinden, entfernt werden. So besteht Persipan zu 40% aus gemahlenen Kernen und zu 60% aus Zucker, zudem wird der Masse noch 0,5% Stärke hinzugefügt.