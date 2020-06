Peperonata - mediterranes Sommergericht

Unter Peperonata versteht man ein reines Gemüsegericht, bestehend aus Paprika, Tomaten und Zwiebeln, welches noch zusätzlich mit Salz, Pfeffer und Kräutern gewürzt wird. Die Zutaten werden geschmort und man kann die Peperonata entweder pur genießen mit Baguette, sie eignet sich aber auch gut als Soße zu Nudeln, Kartoffeln, Reis oder als Beilage zu Fleischgerichten.In Italien, wo die Peperonata herkommt, wird dazu traditionelle Polenta gereicht. Außerdem kann Peperonata sowohl kalt als auch warm serviert werden. Kalt ist sie mit etwas Olivenöl sehr lecker als Vorspeise bzw. Antipasti oder zu kaltem Braten. Zuzubereiten ist Peperonata ganz einfach. Das oben genannte Gemüse wird in etwa zu gleichen Teilen gewürfelt, danach in heißem Öl bei mittlerer Temperatur angeschwitzt und dann eine Weile durchgeschmort. Für eine tolle Optik empfiehlt es sich, verschiedenfarbige Paprika zu verwenden, also gelb, orange und rot. Die grüne Sorte hingegen ist zu bitter. Wichtig ist die Zugabe von Knoblauch und Kräutern und ganz am Schluss wird meistens noch mit einem Schuss Essig abgeschmeckt. An Kräutern passen beispielsweise prima Rosmarin, Oregano, Thymian, ein Lorbeerblatt etc.In manchen Rezepten werden die Paprika nicht in der Pfanne zusammen mit den Tomaten und den Zwiebeln geschmort, sondern zuerst halbiert, mit der Oberseite nach oben auf ein Backblech gelegt und ein paar Minuten grillt so lange, bis die Haut Blasen bildet und sich braun färbt. Aus dem Ofen nehmen, mit einem feuchten Tuch abdecken und dann die Haut vorsichtig entfernen. Das ergibt wiederum einen etwas anderen Geschmack. Auch die Tomaten können nach Bedarf vor dem Verwenden gehäutet werden, hierzu überbrüht man sie einfach kurz mit kochendem Wasser.Es gibt auch Rezepte, in denen ausschließlich Paprika und Kräuter verwendet werden. Wer es gerne etwas schärfer mag, der kann natürlich auch nach Belieben noch mit Chili, Pfeffer und Salz abschmecken. Auf jeden Fall ein gesundes und leckeres, mediterranes Sommergericht!