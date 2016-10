Pellkartoffeln mit leckeren Zutaten

Pellkartoffeln sind eine ideale Beilage für diverse Gerichte wie Fleisch oder Fisch, aber auch solo machen sie eine gute Figur - dann werden sie einfach nur mit frisch angerührtem Kräuterquark serviert und stellen somit eine ganze und sättigende Hauptspeise dar. Gegart werden Pellkartoffeln mit der Schale und dann erst kurz vor dem Servieren, manchmal aber auch erst direkt am Tisch von der Schale befreite - gepellt.Am besten gelingen Pellkartoffeln, wenn man dazu möglichst lauter gleich große Kartoffeln verwendet, da dann auch gewährleistet ist, dass alle zusammen gleichzeitig gar sind. Vor dem Kochen werden sie unter fließendem Wasser am besten mithilfe einer Gemüsebürste gründlich gewaschen und gereinigt. Das Wasser, in dem die Kartoffeln gegart werden, sollte leicht gesalzen sein. Fertig sind die Kartoffeln dann, wenn man mit einem Messer hineinsticht und dabei ganz leicht hineingleitet. Um sie zu pellen, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen, pikst man sie einfach auf eine Gabel - am besten klappt das mit einer dreizinkigen Pellkartoffel-Gabel - und befreit sie dann mithilfe eines Messers vorsichtig von der Haut.Als Quark passt am besten folgender Kräuterquark dazu: ein Becher Magerquark (für 4 Personen circa 500g) wird mit verschiedenen frischen und klein geschnittenen Kräutern vermischt. Beispielsweise passen Schnittlauch, Kerbel und gehackte Frühlingszwiebeln hinein, aber natürlich kann man nach Belieben auch verschiedene andere Kräuter dazu verwenden. Dann alles mit etwas Salz, Pfeffer und einer kleinen Prise Zucker abschmecken und mit wenig Milch glattrühren. Der ausgepresste Saft einer halben Zitronen macht alles ein bisschen frischer und fruchtiger.Auch die typische Frankfurter grüne Soße passt perfekt zu Pellkartoffeln, dazu ein paar hartgekochte Eier - fertig ist das leckere und leichte Sommeressen. Und zu kaltem Fisch wie Heringsfilet oder Matjes sind Pellkartoffeln der ideale Begleiter. Oder man serviert sie zu Gemüse wie Spargel oder Brokkoli, alternativ zu Rührei und dazu gibt es einen frischen, grünen Salat.