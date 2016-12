Pekannüsse - super energiereich

Pekannüsse wachsen vorwiegend im südlichen Teil von Nordamerika. Sie sind übrigens entfernt mit den Walnüssen verwandt, daher ist die Form auch ziemlich ähnlich. Aus diesem Grund wird sie mitunter auch als amerikanische Walnuss bezeichnet. Erntezeit ist zwischen November und Januar.Wie eigentlich alle Nüsse, so ist auch die Pekannuss äußerst gesund und reich an Zink, Vitamin B1, B2 und E sowie zahlreichen Mineralstoffen. Zudem ist sie reich an ungesättigten Fettsäuren und gilt darüber hinaus als Nervennahrung. Ohnehin wird von Experten empfohlen, täglich eine Handvoll Nüsse zu verzehren. Der Geschmack einer Pekannuss ist eher dezent nussig und ein bisschen süßlich. Vor allem in der Weihnachtszeit ist sie hier im Handel zu bekommen und aufgrund ihrer weichen Schale kann man sie auch ganz einfach mit der Hand knacken und dann genießen. Die Nusshaut kann man mitessen und die Nuss besteht - wie auch ihre Verwandte die Walnuss - aus 2 Hälften. Insgesamt wird sie Nuss 2 bis 4 cm groß, ist etwas weicher als eine Walnuss. Es gibt sie als Ganzes zu kaufen mit Schale, ohne Schale oder aber abgepackt und zerkleinert, gehackt oder gemahlen. Kauft man sie abgepackt, hält sie sich lange; ist die Packung aber erst mal geöffnet, sollte man sie möglichst rasch verzehren.Werden die Nüsse nass, könnten sich schädliche Schimmelpilze bilden. Oft wird die Pekannuss auch als Öl verarbeitet, welches ebenfalls sehr gesund ist. Man kann aber Pekannüsse weiterhin prima dazu verwenden, um sowohl süße als auch salzige Gerichte damit zu verfeinern, beispielsweise Eis, Obstsalate, Salate oder auch mal ein Geflügelgericht. Sie harmonieren perfekt mit Schokolade und werden daher häufig hiermit verarbeitet. Aber, ganz klar: Auch pur geknabbert schmecken sie super und sind so in jedem Fall richtig gesund.