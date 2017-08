Pecorino aus Schafsmilch

Unter Pecorino versteht man einen italienischen Hartkäse, der aus Schafsmilch hergestellt wird. Allerdings schmeckt der Pecorino in den verschiedenen Regionen Italiens unterschiedlich, da auch der Herstellungsprozess immer wieder ein bisschen anders ist. So unterscheidet man zwischen dem Pecorino sardo, siciliano, toscano und romano.Im Übrigen ist der Begriff pecorino leider nicht geschützt, so dass man im Handel auch Käsesorten findet, die sich zwar pecorino nennen, aber dennoch nicht aus Italien stammen und auch nicht aus Schafsmilch hergestellt wurden. Allerdings darf der Käse dann auch nicht die Aufschrift pecora completa oder tutti die latte di pecora enthalten. (pecora heißt Schaf).Der Älteste unter ihnen ist der Pecorino romano, der in der Region Latium hergestellt wurde. Am DOP Zeichen erkennt man jedoch, das es sich um einen Original Pecorino handelt. Pecorino kann pur genossen werden, beispielsweise mit etwas Olivenöl und getrockneten Tomaten zu einem guten Glas Wein als Snack.Ein etwas älterer, reiferer und herzhafter Pecorino eignet sich prima als Parmesan-Alternative zu diversen Pastagerichten. Er lässt sich nämlich auch ganz prima reiben, da er mit der längeren Reifezeit an Feuchtigkeit verliert und hart wird. Es gibt bei Pecorino 3 verschiedene Reifegrade, nämlich mild, mittelreif und reif, also herzhaft. Außerdem wird dieser Käse je älter er ist, umso fester. Ist er sehr alt, wird sein Aroma zusehends würzig bis hin zu pikant, ja fast scharf.Pecorino sollte im Kühlschrank im Gemüsefach aufbewahrt werden, idealerweise in eine Folie mit Luftlöchern oder in Papier gewickelt, nicht aber in einer luftdichten Dose. Pecorino hat ziemlich viele Kalorien, obwohl er mit 40% Fett noch nicht mal zu den fettreichsten Käsesorten gehört.