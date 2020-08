Pasta mit Pesto

Einfach, lecker, schnell und meistens auch noch gesund - so soll es sein, wenn man kocht und bei Nudeln mit Soße trifft das meistens auch tatsächlich zu. Gerau genommen ist Pesto eine Art Soße, allerdings in etwas komprimierter Form und das gute am Pesto ist, dass es meistens nicht mal mehr gekocht werden muss, sondern einfach aus rohen Zutaten mit dem Mixgerät oder dem Pürierstab in null Komma nichts fertiggestellt werden kann. Grundlage eines Pesto sind hochwertiges Öl sowie Nüsse, meistens Käse und Kräuter. Reste von Pesto schmecken prima aufs Brot, können als Dip zu Gemüse aufgebraucht werden oder halten sich im Kühlschrank auch problemlos ein paar Tage lang. Dabei ist es allerdings wichtig, dass alle Bestandteile mit einer dünnen Ölschicht bedeckt sind.Nach dem Entnehmen von etwas Pesto sollte also immer drauf geachtet werden, sodass sich obenauf noch genug Öl befindet. Wenn nicht, einfach etwas Öl auffüllen. Klassiker unter den Pestos, die prima zu Nudeln passen, ist sicherlich das Pesto Genovese, welches aus frischen Basilkumblättern, Parmesan, Pinienkernen, Olivenöl, Knoblauch und Salz hergestellt wird. Alternativ zum Basilikum wird zur Herstellung von Pesto auch häufig Petersilie, Bärlauch oder Rucola verwendet. Anstelle der Pinienkerne sind natürlich auch andere Nüsse erlaubt wie Walnüsse, Mandeln oder auch mal Haselnüsse. Auch getrocknete Tomaten - egal, ob mit oder ohne Öl - sind häufiger Bestandteil von Pesto. So lässt sich die leckere, sämige Soße immer wieder anders variieren und überrascht in Verbindung mit frisch gekochter Pasta auch immer wieder aufs Neue.Die richtige Konsistenz hat Pesto, wenn es nicht flüssig, sondern vielmehr halb fest ist. Man nimmt dann ein oder zwei Esslöffel der Pestomasse pro Person und gibt diese am Tisch über das Nudelgericht. Damit das Pesto etwas aromatischer schmeckt, empfiehlt es sich, die Nüsse vor dem Pürieren leicht anzurösten. Alternative zum Pesto mit Öl ist trockenes Pesto. Hierfür verwendet man verschiedene gehackte und geröstete Nüsse, trockene Kräuter, Knoblauchgranulat sowie klein gehackte getrocknete Tomaten ohne Öl und geriebenen Parmesan oder alternativ würzige Hefeflocken aus dem Naturkostladen. Dieses Pesto kann nach Bedarf entnommen werden und vor dem Servieren werden 2-3 Esslöffel davon einfach in der gleichen Menge an Olivenöl angeröstet und dann alles über die Pasta gegeben. Ein Traum, vor allem im Sommer, wenn man Lust auf etwas leichtere Gerichte hat und nicht gerne allzu lange in der Küche stehen will. Als Pasta passen zu Pesto zum Beispiel Spaghetti, Penne oder Rigatoni.