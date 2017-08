Papayasalat - ungewöhnlich pikant

Papayas sind tropische Beerenfrüchte und ähneln Melonen. Diese Frucht ist exotisch gesund und schmeckt süß, der Geschmack erinnert ein wenig an Melonen und Aprikosen. Man kann sogar die darin enthaltenen Kerne mitessen und wem es noch nicht süß genug ist, der hilft mit etwas Zucker zusätzlich nach. Der Ursprung der Papaya liegt in Mittelamerika. Sie wächst fast überall in den Tropen auf einem Baum, der einer Palme ähnelt. Das Fruchtfleisch der Papayas ist roséfarben bis apricot-orange und auch die Größe ähnelt der einer Melone. Im Handel sind sie das ganz Jahr über, allerdings nicht immer reif. Sie reifen allerdings noch nach, aber nur dann, wenn sie nicht komplett grün sind. Wenn an die Haut leicht eindrücken kann, ist sie reif genug für den Verzehr.Im Kühlschrank kann man reife Früchte bedenkenlos ein paar Tage aufbewahren. Außerdem ist Papaya überaus gesund, enthält sie doch wichtige Vitamine wie A und C, dazu Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium und einige wertvolle Enzyme. Man sagt ihnen eine entzündungshemmende Wirkung nach. Wenn sie reif sind, werden sie einfach geschält oder halbiert und ausgelöffelt. Ansonsten sind Papayas sehr vielseitig. Man kann sie entweder im Obstsalat servieren, in Wein einlegen oder zu Eis servieren.Auf dem Büffet passen sie ebenso gut zu salzigen Speisen wie Käse oder Schinken. Auch die unreifen Papayas lassen sich verwenden, in dem Fall aber eher wie Gemüse in Salaten, beispielsweise kombiniert mit Kohlrabi oder Möhren. Ausgesprochen lecker ist dieser Salat hier. Benötigt wird eine grüne und unreife Papaya, ein paar kleine Möhren, geschälte Erdnüsse und zum Würzen Knoblauch, Chili, Limettensaft und etwas Palmzucker sowie wenn vorhanden Fisch- oder Sojasoße. Zuerst werden Papaya und Möhren fein geraspelt und die Erdnüsse gehackt und angeröstet. Die anderen Zutaten zu einer Soße verrühren und alles in einer Schüsse miteinander vermischen. Das hört sich zwar etwas ungewöhnlich an, schmeckt aber ausgesprochen lecker.