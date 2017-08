Papadam - knusprige Knabberei

Papadam - man sagt häufig auch Papadum oder Papad dazu - ist eine Bezeichnung für ein dünnes, frittiertes Fladenbrot aus Indien. Dort reicht man Papadam hauchdünn und knusprig gebraten zu den verschiedensten Currys oder aber belegt als Vorspeise. Papadam besteht nicht aus Getreide-, sondern vielmehr aus Linsenmehl.Manchmal wird das Linsenmehl mit anderen Mehlsorten wie beispielsweise Kichererbsenmehl gemischt. Und häufig werden dem Teig vor dem Backen auch noch diverse orientalische Gewürze wie Chili, Kreuzkümmel, Koriander oder auch Knoblauch zugefügt. Traditionell wird Papadam in viel heißen Öl in der Pfanne frittiert und nach dem Herausnehmen aus der Pfanne auf einem Küchenpapier abgetropft, damit das Brot nicht ganz so viel Fett enthält.Alternativ könnte man das Brot auch mit Fett bepinseln und im Ofen backen - der Teig geht dann allerdings nicht ganz so schön auf wie beim Frittieren. Beim Servieren gibt man frische Korianderblätter auf das Papadam.Das Rezept zum selber backen ist übrigens ganz einfach. 200 ml Wasser wird mit 200 g Mehl (am besten ist Linsen- Kichererbsen oder Reismehl) vermischt und mit Pfeffer, Kreuzkümmel, Salz, Ingwer und Cayennepfeffer nach Belieben vermischt. Dies ergibt einen recht zähen Teig, der allerdings noch gut zu kneten sein sollte. Den Teig nun entweder mit ganz wenig Öl hauchdünn ausrollen oder aber dafür die Nudelmaschine hernehmen. Vor dem Frittieren sollten aber die Teigfladen noch komplett durchtrocknen - das kann ein par Tage lang dauern. Alternativ bietet sich die Trocknung im 100°C heißen Ofen bei leicht geöffneter Ofentüre an. Die so getrockneten Papadams kann man in einer verschließbaren Dose bis zum Backen aufbewahren. Backen sollte man sie nämlich erst unmittelbar vor dem Verzehr. Alternativ gibt es auch diverse Feinkostländen und orientalische Lebensmittelmärkte, bei denen man das indische Fladenbrot bereits fertig kaufen kann.