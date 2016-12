Panade - heiße Lust

Wiener Schnitzel ist wohl die berühmteste panierte Speise überhaupt. Eine Panade ist knusprig, muss leicht angebräunt sein und umhüllt Fleisch oder auch Gemüse so, dass innen alles schön saftig bleibt. Aber auch zum richtigen Panieren gibt es ein paar wertvolle Tipps und vor allem interessante Variationen.Klassisch wird das berühmte Wiener Schnitzel paniert und zwar indem man es zuerst trocken tupft, dann in Mehl, in Ei und zuletzt in der Panade wendet. Selbiges schmeckt auch gut bei Fisch, Hühnchen-Nuggets oder Gemüse. Zum Beispiel sind panierte und gebackene Blumenkohlröschen wirklich ausgesprochen lecker. Auch panierter Kohlrabi kann so manchen Kohlrabi-Hasser dazu bringen, dieses Gemüse doch mal zu probieren. Abwechslungsreicher wird die Panade, wenn man ein bisschen experimentiert und variiert: zum Beispiel indem man anstelle des Paniermehls zerbröselte Paprikachips verwendet. Das schmeckt vor allem bei Fleisch sehr gut und würzig. Möglich sind stattdessen auch Cornflakes, natürlich nur welche ohne Zucker.Ganz toll schmeckt eine Panade gemischt aus Kräutern, etwas Salz und Parmesan. Exotischer wird sie, wenn man - und das passt zum Beispiel prima zu Fisch oder Pute bzw. Hühnchen - zum Panieren Mandelblättchen oder auch Kokosraspel oder Sesam verwendet. Wer gerne eine besonders dicke Panade mag, paniert am besten 2 mal. Übrigens sollte man, wenn man etwas Paniertes brät, immer reichlich Fett in die Pfanne geben. Danach kann man das Gebratene auf einem Küchentuch abtropfen lassen, denn sonst birgt die Panade reichlich Fett. Als Fett eignet sich neben Butter, Margarine und Öl auch hervorragend Butterschmalz. Wer will, kann das verquirlte Ei vor dem Panieren noch mit Salz, Pfeffer und etwas Senf vermischen, das sorgt ebenfalls für einen etwas herzhafteren Geschmack.Übrigens braucht man Zum Panieren gar nicht immer zwingend ein Ei. Wer keines zur Hand hat oder keines mag, nimmt statt dessen Sahne und verquirlt diese mit etwas Mehl. Dann fällt allerdings der erste Schritt. Weg. In dem Fall also nur Sahne-Mehlmischung und dann gleich in die Panade legen. Oder das Ei durch eine dünne Schicht Senf ersetzen. Auch Schafskäse lässt sich prima panieren, hierbei reicht meistens eine Schicht Paniermehl aus, also ohne Mehl und ohne Ei, dann ab in die Pfanne und in heißem Fett schön braun braten. Nicht zu lange, denn sonst verläuft der Käse! Also: Möglichkeiten zu panieren gibt es mehr als genug. Ausprobieren ist angesagt!