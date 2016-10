Pa amb oli - Snack der Mallorquiner

Noch nie etwas davon gehört? Dann waren Sie vielleicht noch nie auf der spanischen Ferieninsel Mallorca unterwegs, denn dort wird diese Spezialität fast an jeder Häuserecke angeboten. Pa amb oli, das ist die typische Brotzeit der Mallorquiner und dem hier bekannten, belegten Brot, welches alltäglich beim Abendessen auf dem Tisch steht, gar nicht so unähnlich. Für Pa amb oli wird klassisches Bauernbrot - alternativ auch gerne mal Weißbrot - verwendet, welches natürlich nicht wie bei uns mit Butter bestrichen, sondern vielmehr mit Olivenöl beträufelt wird.Zuvor allerdings röstet man das Brot leicht im Ofen an. Darauf kommt dann noch das zerdrückte Fruchtfleisch einer reifen Tomate (oder einfach Tomatenscheiben), manchmal kann es ersatzweise auch gewürztes Tomatenmark sein. Allerdings legen die Mallorquiner gesteigerten Wert darauf, dass es sich dabei auch um die richtige, nämlich eine aromatische Tomatensorte handelt. Alles andere wäre nicht stilecht! Als letztes wird das Brot mit den eigentlichen Zutaten belegt - dies können beispielsweise Käse- und Wurstscheiben, Tomatenstücke oder auch Oliven sein. Oder von allem ein bisschen.Man isst diese Brote aber in Mallorca nicht unbedingt zum Abendessen, sondern häufig sogar schon zum Frühstück oder aber als Zwischenmahlzeit. Früher galt Pa amb oli als Arme Leute Essen, heute wird es aber oft auch noch etwas aufwendiger belegt und angeboten: beispielsweise mit Schweinelende oder aber mit leckerem Serrano-Schinken. Fischig wird es mit einem Belag aus Tintenfisch oder Sardellen und manchmal kommt sogar ein ganzer Hähnchenflügel oben aufs Brot. Übrigens heißt Pa amb oli auf Deutsch übersetzt ganz einfach: Brot mit Öl.