Orangenlikör - hellgold bis orangefarben

Jeder Orangenlikör wird aus Orangenschalen hergestellt. Diese werden hierfür in Cognac oder Weingeist eingelegt, wobei sie nach und nach ihre Aromastoffe abgeben. Cointreau hingegen hat ein ganz besonderes Rezept, dieser Marken-Likör wird nämlich sowohl aus Schalen von süßen als auch von bitteren Orangen hergestellt, was eine ganz spezielle Note mit sich bringt. Sowohl der Duft als auch der Geschmack von Orangenlikör ist herrlich aromatisch, leicht fruchtig mit einer Komponente von bitterem Geschmack.Die Farbe von Orangenlikör ist dementsprechend hellgold bis leicht orangefarben, der Alkoholgehalt beträgt zumeist ungefähr 40%.Man genießt ihn in der Regel pur, idealerweise on the rocks, allerdings eignet sich Orangenlikör auch hervorragend für verschiedene Longdrinks und als Zutat für eine erfrischende und spritzige Bowle oder in Sangria. Im Winter passt ein Schluck davon in Punsch oder Glühwein. Außerdem kann man Orangenlikör natürlich nicht nur trinken, er bereichert nämlich auch die Küche.Zum Beispiel passt er zu Eis, über Obstsalat, zu Crêpes, man kann mit ihm Kuchen und Desserts verfeinern und auch Kompott und Marmelade können mit ihm abgeschmeckt werden. Auch Tiramisu schmeckt anstatt mit Mandellikör auch mal gut in der Variante mit Orangenlikör. Ein kleiner Schuss Orangenlikör passt übrigens auch prima in Kaffee oder Kakao. Sogar herzhafte Gerichte können durch Orangenlikör bereichert werden, man denke dabei nur an die berühmte Ente á l´orange.