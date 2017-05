Oolong Tee - aromatisch und mild

Man spricht ihn korrekt Uh-long Tee aus und es verbirgt sich dahinter ein äußerst aromatischer und milder Tee, der ursprünglich aus China stammt. Er ist aber weder Schwarz- noch Grüntee. Im Grunde genommen liegt er irgendwo dazwischen, da seine Oxidationszeit genau zwischen dem von schwarzem und grünem Tee liegt. Daher spricht man bei Oolongtee auch von einem halbfermentierten Tee.Zum Trocknen werden die Teeblätter an die Sonne gelegt und danach in einem dunklen Raum gelagert. Damit die Oxidation beschleunigt wird, werden die Teeblätter immer mal wieder geschüttelt oder zwischen den Händen gerieben, dabei tritt nämlich Saft aus den Blättern aus und reagiert mit dem Sauerstoff. Das Blattinnere jedoch bleibt grün und wird nicht fermentiert. Beim Schwarztee hingegen dauert das Fermentieren länger.Wer sich mit Tee gut auskennt, kann das sogar direkt an den Teeblättern erkennen. Je nachdem, wie lange der Oolongtee nun tatsächlich fermentiert wurde, desto näher liegt er geschmacklich entweder am Schwarz- oder eben am Grüntee. Mittlerweile produziert man Oolongtee aber nicht mehr nur in China, sondern ebenso in Indien und Thailand sowie diversen anderen Ländern, in denen Tee hergestellt wird. Bei wirklich guten Oolong-Teesorten im Handel sucht man übrigens vergeblich nach künstlichen Aromen - diese Tees bleiben natürlich und haben ein sanftes, aber kräftiges Aroma. Eine Sorte, die vielen Teetrinkern bekannt sein dürfte, ist der Oolong-Tee mit Orangenaromen, welches er dadurch erhält, dass man ihm Orangenblüten oder Orangeschalenstücke zusetzt.Der Kenner unterscheidet übrigens grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Oolong-Tee-Sorten. Und natürlich sind die besten und qualitativ hochwertigsten unter ihnen auch die teuersten. Der Tee ist übriges auch was den Koffeininhalt anbelangt, zwischen grünem und schwarzem Tee anzusiedeln. So enthält er weniger Koffein als Schwarztee, mehr jedoch als grüner. Weil er zugleich weniger Gerbstoffe enthält als schwarzer Tee, ist er jedoch besser bekömmlich. Außerdem kann Oolong-Tee - ganz ähnlich wie weißer Tee - mehrfach aufgegossen werden.Der erste Aufguss ist, was die Ziehzeit anbelangt, am kürzesten mit 1-4 Minuten, wird er mehrfach aufgegossen, wird die Ziehzeit immer circa 2-3 Minuten länger. Je öfter er aufgegossen wird, desto weniger Koffein beinhaltet er, aber auch der Geschmack ändert sich ganz leicht bei mehrmaligem Aufgießen. Genau das und natürlich auch der frische, würzige und fruchtige Geschmack macht den Oolong-Tee für echte Teekenner ganz besonders interessant.