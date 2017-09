Obstsaft - bio ohne unerwünschte Zusätze

Sind Obstsäfte eigentlich wirklich so gesund, wie man sagt? Und kann der Obstsaft, den man im Handel kaufen kann, mit dem selber hergestellten mithalten? Ist es besser, Direkt-Obstsaft zu kaufen? Manch einer, der Wert auf eine gesunde Ernährung legt, wird sich auch fragen, ob er eine der empfohlenen 5 Gemüse- oder Obstportionen am Tag durch ein Glas Saft ersetzen kann.Das kommt darauf an - und zwar darauf, ob der Saft frisch gepresst wurde oder aber er aus der Flasche kommt. Denn natürlich stecken in frisch gepresstem Saft immer noch die meisten Vitamine, auch wenn die Ballaststoffe, die sich sonst noch im ganzen Obst befinden, größtenteils außen vor bleiben. Wichtig dabei ist aber, dass man den selber gepressten Saft sofort trinkt, denn beim längeren Stehen gehen durch Licht und Wärme doch einige der wertvollen Inhaltsstoffe verloren.Wer oft Obstsäfte presst, sollte sich über den Kauf eines Entsafters Gedanken machen. Wer nämlich so ein Gerät sein Eigen nennt, kann fast alle erdenkliche Obstsorten zu Saft verarbeiten und mehr noch: Durch die Möglichkeit, auch Gemüse zu entsaften, ist die Auswahl schier unendlich. Jeden Tag einen frischen Saft aus den unterschiedlichsten Obst- oder Gemüsesorten, das klingt zugegebenermaßen verlockend! Oder man beschränkt sich beim selber pressen einfach auf Zitrusfrüchte wie Orangen, Zitronen und Grapefruit. Saft aus dem Supermarktregal kann hierbei zwar nicht ganz mithalten, ist aber dennoch eine Alternative. Dann allerdings sollte der Saft aus 100% Fruchtanteil bestehen und möglichst direkt gepresst worden sein. Alles, was sich Nektar nennt, enthält zu viel Wasser und meistens auch unerwünschte Zusätze oder Zucker. Gänzlich ungeeignet als gesundes Getränk sind alle Arten von Sirups und Konzentraten. Mit frischem Obst können sie nämlich in keinster Weise mithalten - auch dann nicht, wenn im Nachhinein Vitamine zugesetzt wurden.Grundsätzlich sollte Obstsaft - egal, um welchen es sich handelt - nicht als Durstlöscher dienen, denn dafür enthält er einfach zu viel Zucker. Traubensaft hat tatsächlich durch seinen hohen Zuckergehalt mehr Kalorien als vergleichsweise Cola. In dem Fall ist es besser, den Saft mit reichlich Sprudel zu einer Schorle zu verdünnen. Außerdem sollte man, wenn man wirklich Wert auf seine Gesundheit legt, verschiedene Obstsäfte konsumieren, schließlich hat jede Obstsorte andere wichtige Inhaltsstoffe. Ganz klar: Die Mischung macht´s!