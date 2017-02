Nussmus - purer Genuss

Vor allem in der Vollwertküche haben diverse Nussmuse ihre Berechtigung. So findet man vor allem in Reformhäusern und Naturkostläden verschiedene Muse von Haselnuss über Walnuss, Mandel bis hin zu Cashewmus. Nüsse sind bekanntlich sehr gesund, da die darin enthaltenen Öle äußerst wichtig sind für den Menschen. Prinzipiell sollte man täglich eine Handvoll Nüsse verzehren. Mithilfe von Nussmus kann man verschiedene Speisen bereichern. Entweder man gibt es ins Müsli oder verwendet es für Soßen, Salate, Backwaren oder Desserts.Im Bioladen erhält man in der Regel Muse von Nüssen aus kontrolliert biologischem Anbau ohne jegliche Zusatzstoffe. So ist Cashewmus besonders mild und eignet sich zum Abschmecken von Gemüsegerichten oder pur als Brotaufstrich. Erdnussmus ist auch bekannt als Peanutbutter, in den meisten Produkten jedoch die man im Supermarkt bekommt, ist eine ganze Menge an Zusatzstoffen enthalten. Pures Erdnussmus enthält nur Erdnüsse, Wasser und Salz und eignet sich vor allem für die asiatische Küche. Haselnussmus ist wunderbar geeignet für Milchmixgetränke, Gemüsegerichte und Salatdressings während Mandelmus - erhältlich entweder in dunkel oder hell - als Brotaufstrich schmeckt oder auch mit Milchprodukten kombiniert werden kann. Weiterhin erhältlich sind noch exotischere Nussmuse wie Macadamia-Mus und Tahin. Tahin ist ein Mus aus Sesam und wird für orientalische Gerichte verwendet, oftmals in Verbindung mit Kichererbsen oder beispielsweise für die gesunde Fastfood-Alternative zu Döner - Falafel. Außerdem gibt es noch Muse aus verschiedenen Nüssen gemischt.Auch in geöffnetem Zustand halten sich Nussmuse relativ lange, wichtig jedoch ist, dass nur mit sauberem Löffel davon entnommen wird und dass sich obendrauf immer eine Schicht Öl befindet. Man kann es gut im Kühlschrank aufbewahren. Eine gut schmeckende Mandelmilch ohne Milch ist die folgende: 1 Esslöffel Mandelmus wird mit 10g Rohrohrzucker vermischt, 20 ml Ahornsirup dazugegeben und mit 180 ml warmen Wasser aufgefüllt. Ideal für alle, die Kuhmilch nicht vertragen. Übrigens kann man Nussmuse auch ganz gut selber herstellen, denn die im Reformhaus sind ziemlich hochpreisig. Man braucht hierfür allerdings einen guten und leistungsstarken Zerkleinerer. Zuerst jedoch werden die Nüsse in der Pfanne leicht angeröstet für ein besseres Aroma. Und dann mit viel Geduld und Vorsicht, denn der Zerkleinerer sollte sich nicht zu sehr erhitzen, werden die Nüsse zermahlen, solange bis ein Mus dabei entsteht. Ist die Masse zu trocken, kann man noch ein entsprechend passendes Nussöl oder aber ein neutrales Öl (Rapsöl) löffelweise unterrühren. Dann nach Geschmack salzen oder zuckern.