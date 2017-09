Nussecken - Kerniges Vergnügen

Nussecken machen zwar einiges an Arbeit, schmecken dafür aber auch unvergleichlich gut. Nuss in Verbindung mit Schokolade macht die Ecken zu einem leckeren Klassiker. Je nach Geschmack werden sie manchmal eher knusprig, manchmal eher weich und saftig, aber auf jeden Fall immer süß. Als Nussorten empfehlen sich neben den meist verwendeten Haselnüssen auch andere Nussorten wie Mandeln, Pinienkerne, Cashewnüsse, Pecan- oder auch Macadamianüsse.Mit mehreren Nusssorten schmecken die Ecken umso interessanter. Wer will, gibt zusätzlich auch noch Früchte dazu. Als Teig wird für die Nussecken ein ganz normaler Mürbeteig verwendet - in dem Fall aus 250g Butter oder Margarine, 120 g Zucker und 360g Mehl sowie einem Päckchen Vanillezucker. Diesen rollt man aus und bäckt ihn bei Umluft und 160°C circa 15 Minuten hellbraun. Zusätzlich benötigt man ein Glas Orangenmarmelade, die man, während der Teig bäckt, in einem Topf erwärmt und verflüssigt. Damit wird der Mürbteigboden nach dem Herausnehmen aus dem Ofen bestrichen. Die verschiedenen Nussorten (insgesamt 400g) werden nun ganz fein gehackt und in einer Pfanne ohne Fettzugabe leicht braun geröstet. 200g Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, dabei immer wieder umrühren. Erst wenn er goldbraun ist, 100 ml Sahne sowie 200g Butter hinzugeben - Achtung, das spritzt! Wenn alles glatt und cremig ist, darf die Nussmischung dazu. Diese Masse wird nun auf den Mürbteigboden gegossen und gleichmäßig verstrichen. Alles nochmal im Ofen backen und zwar in der Mitte bei wiederum 160°C Umluft.Nach dem Erkalten schneidet man - wie der Name ja schon sagt - erst Quadrate, die man wiederum halbiert, so dass Dreiecke entstehen. Das Wichtigste, die Schokoladenglasur, kommt ganz am Schluss. Hierfür Zartbitterschokolade oder Kuvertüre hacken, schmelzen und dann auf die Nussecken pinseln oder mit der Spritztülle dekorativ aufbringen.