Nougatvariationen - zart schmelzend

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass Nougat ziemlich vieles mit Marzipan gemeinsam hat. Warum ist das so? Ganz einfach - sie werden beide aus Zucker und Mandeln oder Nüssen hergestellt. Trotzdem schmecken die beiden Süßigkeiten gänzlich anders.Das liegt unter anderem daran, dass die Nüsse für die Herstellung von Nougat geröstet werden, für die Herstellung von Marzipan hingegen nicht. Der dunkle Nougat wird mit Kakao versehen, der helle kommt ohne Kakao aus. Bekannt sind verschiedene Geschmacksrichtungen wie Mandel-Nougat, Krokant-Nougat und Zartbitter-Nougat. Die dunkle Variante stammt aus Turin, man kennt sie dort unter dem Namen "gianduia". Die Hauptzutat von Gianduia sind Haselnüsse. Nach 20 minütigen Rösten werden sie in einer Mühle fein zerrieben. Dieser Rohmasse wird dann Lecithin zugesetzt, damit eine Bindung der Masse eintritt. Weiterhin kommen Zutaten wie Vanillin, Puderzucker, Fett, Kakaobutter oder Milchpulver hinzu, zum einen für die Optik, zum anderen aber auch für den Geschmack. Je nachdem, von was wie viel verwendet wurde, fällt später die Konsistenz des fertigen Nougats und auch der Geschmack aus.Der weiße Nougat hingegen ist der, den man im Handel auch oft als türkischen Honig findet, in Frankreich ist dies der Nougat aus Montelimar und in Italien und in der Schweiz sagt man Torrone dazu. Er ist etwas schaumiger und bekommt als weitere Zutat meistens Nüsse wie Pistazien, Mandeln oder Honig, außerdem Eischnee und Gelatine sowie Glukosesirup und Saccharose. Nougat wird entweder pur verzehrt oder dient als Füllung für Pralinen, Schokoladetafeln oder ist Bestandteil von Nuss-Nougatcremes, die man aufs Brot streichen kann. Natürlich gibt es auch hier große Geschmacks- sowie Qualitätsunterschiede. Ganz klar - der Geschmack ist gut, allerdings ist Nougat aufgrund des hohen Zuckeranteils eine wahre Kalorienbombe und nicht gerade gut für die Zähne.