Neujahrsbrezel - Glücksbringer aus Hefe

Bekannt ist die Neujahrsbrezel vor allem im schwäbischen und im badischen Raum, aber auch im Rheinland. Im Gegensatz zu den ansonsten aus Laugen gebackenen Brezeln bestehen Neujahrsbrezeln aus einem süßen Hefeteig und sind auch deutlich größer als das Pendant aus Lauge. Der Durchmesser einer Neujahrsbrezel beträgt circa 30 cm, mitunter misst sie aber sogar bis zu einem Meter und das Gewicht kann bis zu zwei Kilo betragen.Außerdem werden Neujahrsbrezeln oft aufwendig verziert und mit den Jahreszahlen des neuen Jahres versehen. Abgesehen davon kommt oben drauf ein Guss aus Zucker oder Hagelzucker und manchmal wird das Gebäck noch zusätzlich mit Mandelscheiben bestreut, ganz ähnlich wie Hefezopf. Es soll zu Neujahr Glück und Gesundheit bringen und viele Familien kennen den Brauch, dass diese Brezel noch um Mitternacht angeschnitten und verzehrt wird, manche Familien schneiden die Brezel aber auch erst zum Frühstück am Neujahrstag an.Das Selbermachen einer Neujahrsbrezel ist übrigens gar nicht schwierig, da man dafür nur einen einfachen, süßen Hefeteig benötigt. Hierfür werden 500 g Weizenmehl in eine Schüssel gegeben und mit einer Prise Salz vermischt, in das Mehl formt man mittig eine Mulde. In einer anderen Schüssel vermischt man einen halben Würfel Hefe (alternativ eine Tüte Trockenhefe) mit 250 ml Milch und gibt alles in die Mehlmulde. Wenig Mehl darüber stäuben und diesen Vorteig 30 Minuten ruhen lassen. Nun noch 80 g weiche Butter hinzufügen, den Teig gut durchkneten und wiederum 2 oder 3 Stunden an einer warmen Stelle gehen lassen. Aus dem Teig eine Brezel formen, dabei muss man jedoch darauf achten, dass die Löcher der Brezel groß genug bleiben, da der Teig während des Backens noch mal deutlich aufgeht. Am Schluss wird der Teig noch mit einem verquirlten Eigelb bestrichen, damit die Brezel hinterher schön glänzt. Im Ofen bei 200°C circa 25 Minuten lang backen, so lange, bis die Brezel goldgelb wird. Entweder man genießt sie pur oder bestreicht sie mit Butter und Honig und Margarine. Übrigens nicht nur an Neujahr ein Leckerbissen!