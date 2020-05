Naturkostläden - ökologisch einkaufen

Naturkostläden, auch Bioladen genannt, verkaufen Produkte aus ökologischer oder biologischer Landwirtschaft. Außerdem wurden diese Produkte unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt. Im Naturkostladen gibt es neben einer ganze Bandbreite an Lebensmittel auch Non-Food wie beispielsweise Waschmittel, Kosmetika und Bekleidung.Auch hier liegt bei der Produktion das Augenmerk auf umweltfreundlichen Bedingungen und möglichst geringer Schadstoffbelastung der Ware. Auch gibt es in Naturkostläden keine gentechnisch veränderten oder konventionell angebauten Produkte. Erst in den 70-er Jahren wurden in Deutschland die ersten Naturkostläden eröffnet, der erste von ihnen in der Hauptstadt Berlin. Damals hatten diese Läden allerdings noch ein eher umstrittenes "Öko-Image" mit Müslis, Öko-Papier und Kerzen.Bereits in den 80-er Jahren kamen etliche neu eröffnete Naturkostläden hinzu und seit 1990, spätestens aber sieht der Jahrtausendwende gibt es überall Naturkostläden, die Auswahl ist mittlerweile riesig und die Akzeptanz wird immer größer. Längst ist "bio" oder "öko" für viele eine wichtige Voraussetzung geworden für Lebensmittel und andere Dinge des alltäglichen Gebrauchs.Gerade auch Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse werden bezüglich ihrer Herkunft vom Verbraucher immer mehr hinterfragt und am Ende steht dann der Gang in den Naturkostladen, bei dem der Kunde sicher sein kann, dass alles aus ökologischem Anbau stammt und das Fleisch nicht etwa aus Massentierhaltung.