Nahrungsmittel - vom richtigen Umgang

Lebensmittel, wie Obst, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch sind leicht verderblich. Schon beim Einkauf heißt es daher aufpassen, ob die Ware auch frisch ist. Bei frischem Fisch ist es leicht, denn die Kiemen müssen eine rote Farbe haben, das Fleisch auf Druck kaum nachgeben. Frischer guter Fisch soll unbedingt nach Seewasser riechen. Klare Augen deuten auf Frische hin. Der richtige Umgang mit Lebensmitteln beginnt schon beim Einkauf. Man sollte nur das an verderblichen Waren kaufen, was man auch wirklich braucht. Bei verpackter Ware besteht die Gefahr, dass man nicht genau sieht, ob das Obst oder Gemüse noch in Ordnung ist. Daher ist es besser, auf diese verpackten Lebensmittel zu verzichten.Beim Kauf von Geflügel kann sich der Kunde am DDD-Herkunftsnachweis orientieren. Die 3 D bedeuten, dass das Huhn in Deutschland geboren, aufgewachsen und auch dort geschlachtet wurde. Damit ist sichergestellt, dass das Fleisch den strengen Vorschriften entspricht. Beim Kauf von Milchprodukten lohnt es sich, in den hinteren Teil des Regals zu greifen. In den Supermärkten sind Waren, deren Ablaufdatum näher liegt, vorne. Ebenfalls sollte man nicht hungrig einkaufen gehen, man kauft oft verderbliche Waren, die nicht sofort verarbeitet werden.Die Lagerung im Kühlschrank ist auch nicht so einfach. Man sollte nie Äpfel oder Tomaten mit anderem Gemüse oder Obst lagern. Diese Lebensmittel setzen ein Pflanzenhormon aus, das für die schnellere Reifung verantwortlich ist. Salat, der neben Tomaten liegt, verdirbt somit schneller. Am besten ist es, das Obst und Gemüse frisch zu kaufen und sofort zu verarbeiten. Je länger vitaminhaltige Lebensmittel lagern, umso mehr Nährstoffe verlieren sie. Kauft man in Plastik verpackte Waren, sollte man es entfernen, bevor man das Obst oder Gemüse in den Kühlschrank gibt. Tut man es nicht, wird der Beutel innen feucht, die Folge davon ist, dass die Ware schneller verdirbt. Kartoffeln müssen dunkel gelagert werden, sonst treiben sie aus.