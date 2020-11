SALZ LINDERT HAUTPROBLEME

Nahrungsmittel für gesunde Haut

Immer wieder wurde uns erzählt, fettiges Essen macht nicht nur dick, sondern schadet auch der Haut. Verunreinigungen und hässliche Pickel sind Folgen schlechter und falscher Ernährung. Dem ist allerdings gar nicht so, denn bisher konnten die wissenschaftlichen Studien noch nicht belegen, dass ein Zusammenhang zwischen unreiner Haut und fettigem, ungesunden Essen besteht. Dafür allerdings gibt es Nahrungsmittel, die dem Hautbild wohl gesonnen sind. Jedenfalls dann, wenn diese Zink, Selen, Eisen und Vitamine enthalten.Spitzenreiter ist vor allem Zink, denn dieses sorgt für die Heilung bestehender Pickel. Zink steckt vorwiegend in Bohnen, Sonnenblumenkernen aber auch in Käse und in Austern. Wer unter extrem unreiner Haut leidet - dass betrifft nicht nur Frauen, auch Männer sind nicht gefeit davor - der sollte auf Nahrungsmittel zurückgreifen, in denen ausreichend Selen steckt. Selen ist wichtiger Bestandteil für die Hauterneuerung und schützt überdies vor freien Radikalen, welche Schuld an der beschleunigten Hautalterung ist. In Milch steckt reichlich Selen, doch auch Gemüse ist eine hervorragende Selenquelle, ebenso brauner Reis und sogar Haferprodukte.Vitamin C ist ohnehin sehr wichtig für den Körper, doch auch der Haut hilft Vitamin C - so lässt es zum Beispiel Wunden schneller heilen. Vitamin C Lieferanten sind hauptsächlich Zitrusfrüchte, allem voran Zitronen, doch auch Kiwis sind reich an C Vitaminen. Besonders nach Hautverletzungen muss die Haut sich neu bilden bzw. nachwachsen. Wer großflächige Hautwunden hat, die sich regenerieren müssen, sollte köstlichen Spinat essen, denn dieser enthält Biotin, auch bezeichnet als Vitamin H. Biotinhaltige Lebensmittel, zu diesen zählen u.a. auch Champignons, sorgen für die Beschleunigung der Hautzellenregenerierung.Selbst tierische Produkte sind gar nicht so ungesund, wie uns immer wieder glaubhaft gemacht werden will. In Fleisch steckt vor allem Vitamin A, dieses ist wichtig, um die Verhornung der Haut zu stoppen. Wer dennoch weitestgehend auf Fleisch verzichten möchte, der sollte Eier oder auch Möhren essen, diese enthalten ebenfalls viel Vitamin A.