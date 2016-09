Nachspeise - Grande Finale

Eine Nachspeise ist bei einem festlichen Menü oder auch einem reichhaltigen Buffet nicht wegzudenken. Man kann, wenn man nicht viel Zeit hat oder nicht besonders begabt ist, eine Nachspeise aus wenigen Zutaten und mit sehr wenig Aufwand gestalten, es gibt aber auch aufwendige Kreationen, die viel Zeit, ausgefallene Zutaten und ein geschicktes Händchen verlangen.Je nach Jahreszeit kann eine Nachspeise bestehen aus Obst, Milchprodukten wie Sahne, Quark oder Schmand, aus Schokolade mit winterlichen Gewürzen, es kann eine reine Kalorienbombe sein oder aber eher ein leichtes Rezept was vor allem dann sinnvoll ist, wenn die vorangegangenen Speisen bereits schwer und kalorienreich waren. Und wenn es mal ganz besonders schnell gehen muss, ist gerade im Sommer auch einfach ein Eis als Nachspeise völlig in Ordnung. Oft serviert wird beispielsweise Vanilleeis mit heißen Himbeeren, aufpeppen kann man dies indem man noch separat Schokoladensoße und zerbröselte Baisers dazu reicht.Eine tolle Idee aber keineswegs einfallslos ist es, wenn der Gastgeber mehrere Sorten Eis kauft, dazu verschiedene Soßen reicht (evtl. auch Likör), Schokoladenraspeln, Mandeln oder Haselnusskrokant und geschlagene Sahne. Denn so kann sich jeder selber seinen ganz individuellen Eisbecher kreieren nach Lust und Laune.Genauso einfach und schnell geht Obstsalat und noch dazu ist er auch richtig gesund. Hierfür einfach verschiedene Obstsorten der Saison waschen und würfeln, mit wenig Zitronensaft und Zucker oder Honig vermischen und anrichten. Dazu schmecken geröstete Haselnüsse oder Haferflocken gut und wer will, bekommt noch Vanillesoße dazu oder einen Klecks Sahne. Wer es etwas aufwendiger mag, serviert als Nachtisch Klassiker wie Mousse au chocolat. Panna Cotta, Creme brulée oder Rote Grütze.