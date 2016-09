Naan Brot - Gruss aus Indien

Naan Brot ist eine Brotsorte aus Asien; vor allem in Indien, in Afghanistan und Pakistan sowie im Iran wird dieses Brot häufig gereicht als Beilage zur Hauptspeise. Wer schon mal in einem indischen Restaurant zu Gast war, wird dieses Brot vermutlich dort schon probiert haben.Naan Brot ist flach und erinnert an ein Fladenbrot, klassisch bei der Zubereitung ist das Zufügen von Joghurt. Als Mehl wird normalerweise Weizenmehl verwendet und dann Wasser und Hefe oder Backpulver bzw. Natron hinzugefügt. In den Herkunftsländern wird Naan Brot meistens über dem offenen Feuer gebacken, was ihm einen ganz besonders typischen Geschmack verleiht. Wer das Brot gerne mal zuhause nachbacken möchte, kann dies auch direkt in der Pfanne braten. Ein einfaches Rezept ist das Folgende: 250g Mehl mit einem Teelöffel Backpulver sowie einem Teelöffel Salz und einem Esslöffel Joghurt vermischen. Nach und nach 125 ml Wasser hinzufügen und mit einem Rührgerät mit Knethaken so lange rühren, bis ein fester aber elastischer Teig entsteht. In 6 gleichgroße Stücke teilen und diese auf einer bemehlten Arbeitsfläche flach ausrollen. In einer stark erhitzten Pfanne ohne Fett braten, bis der Teig leicht braun wird und Blasen wirft.Man kann es aber auch vor dem Braten dünn mit zerlassener Butter bestreichen und nach Bedarf mit etwas Koriander bestreuen. Dazu kann man ganz nach Geschmack beispielsweise eine Knoblauchsoße reichen, es passt aber auch prima eine Guacalome aus Avocados dazu. Super eignet es sich als Beilage zu diversen orientalischen Curry Gerichten (auch, um deren Schärfe etwas zu neutralisieren) und es macht sich auch auf Büffets gut, wenn man verschiedenen Dips dazu serviert. Auch zu verschiedenen Linsensuppen passt das Naan Brot prima. Eine Variante vom Naan Brot ist übrigens das Roti, welches im Gegensatz dazu aus Vollkornmehl hergestellt wird.