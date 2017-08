Moringa - in Bio Rohkostqualität

Moringa ist ein wahrer Wunderbaum, der seinen Ursprung in der Himalaya Region hat und dort nicht zu Unrecht als Baum des Lebens bezeichnet wird. Moringa enthält eine außergewöhnlich hohe Menge an Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen. Die Blätter enthalten sogar wichtige Aminosäuren - 18 von 20 möglichen stecken darin - und extrem hohe ORAC Werte, die antioxidativ wirken.Man vermutet sogar, dass der Moringa Baum eine der nährstoffreichsten Pflanzen überhaupt ist, die es auf der Erde gibt. Gegen Krebs soll er genauso helfen wie bei Entzündungen und Leistungsschwäche, zumindest belegen dies zahlreiche Studien. Genau aus dem Grund ist es in den letzten Jahren hier bei uns in Mode gekommen, Nahrungsergänzungsmittel aus dem Moringa Baum zu konsumieren. Im Handel - vor allem im Internet - bekommt man Moringa Pulver in verschiedensten Qualitäten. Sogar beim Abnehmen soll Moringa behilflich sein, denn es kurbelt den Stoffwechsel an und liefert zudem alle wichtigen Nährstoffe, die der Körper benötigt. Es gibt im Internet diverse Onlineshops, die eine ganze Palette von Moringa Produkten anbieten - vom Tee über Pulver und Kapseln bis hin zu kaltgepresstem Öl ist fast alles zu haben.Wer jedoch Moringa-Produkte aus dem Internet bestellt, sollte darauf achten, dass die Qualität möglichst hoch ist. Am besten sind natürlich auch hier Bio-Produkte ohne den Zusatz von Chemie, in Rohkostqualität und aus fairem Handel. Abgesehen von der Himalaya Gegend wächst Moringa auch in Indien, in Afrika, Mexiko und auf den philippinischen Inseln. Auf Deutsch heisst der Moringa Baum auch Meerrettichbaum oder Behennussbaum. Er gehört zur Familie der Bennuss-Gewächse und wächst in seiner Heimat rasant schnell.