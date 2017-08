GLÜCK

Mood Food für die Gemütslage

Jeder Mensch hat sicher schon einmal etwas davon gehört, dass der Verzehr von Schokolade glücklich machen soll. So einfach ist es jedoch nicht. Dennoch ist es so, dass die Aufnahme bestimmter Nahrungsmittel und somit auch Inhaltsstoffe die Gemütslage eines Menschen beeinflusst. Dies liegt daran, dass die Menschen in bestimmten Stimmungen bestimmte Nahrungsmittel zu sich nehmen. Wer also genau weiß, was er in welcher Verfassung essen muss, der kann sich selbst zu einer besseren Gemütslage bringen. Der Experte spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Mood Food. So wird zum Beispiel scharfen Gewürzen, wie Paprika nachgesagt, dass sie glücklich machen sollen. Isst jemand scharfes Paprikagewürz oder Chili, dann wird die Zunge mit kleinen Schmerzreizen konfrontiert. Diese veranlassen den Körper dazu, körpereigene Glückshormone, die sogenannten Endorphine auszuschütten. Auch wenn glücklich sein ein sehr schönes Gefühl ist, sollte es mit der Schärfe nicht übertrieben werden. Ansonsten können Reizungen von Magen- und Darmschleimhaut die Folge sein.Jeder hat bestimmt schon einmal gehört, dass sauer lustig machen soll. Dies stimmt aber nicht so ganz. Vielmehr tut Saures manchmal weh. Nicht umsonst verziehen die meisten Menschen beim Biss in eine Zitrone das Gesicht. Es lohnt sich eher, auf saure Milchprodukte wie Buttermilch zu setzen. Hier erwartet den Genießer ein besonderes Geschmackserlebnis, welches dazu in der Lage ist, die Sinne anzuregen. Wer nach einer munteren Verfassung sucht, der sollte sich eine Tasse Kaffee schmecken lassen. Dieser regt das zentrale Nervensystem an, beschleunigt den Stoffwechsel und steigert die Muskelaktivität. Dennoch ist auch hier zu bedenken, dass zu viel Koffein sich negativ auf die Gesundheit des Körpers auswirken kann. Ganz weit vorn beim Mood Food stehen Schokolade und Nudeln. Sie werden gern als Seelentröster eingesetzt. Im Körper werden Glückshormone freigesetzt, die tatsächlich für ein besseres Wohlbefinden und gute Laune sorgen können. Es ist jedoch immer zu bedenken, das niemand glücklicher wird, wenn er kiloweise Süßigkeiten verzehrt.