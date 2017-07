Mohnkuchen macht high

Mohn macht high - das ist längst bekannt, aber in Form von Kuchen macht er nicht high, sondern eher glücklich, denn ein frisch gebackener Mohnkuchen ist einfach eine ganz besondere Leckerei. Mit Mohn lässt es sich herrlich backen und variieren: Vom einfachen Rührkuchen, dem Mohn beigemischt wurde über Mohn-Streuselkuchen bis hin zu gefüllten Mohnstrudel oder -stollen ist fast alles machbar.Ganz davon abgesehen lässt sich Mohn auch mit verschiedenen Obstsorten wie Kirschen, Johannisbeeren Äpfeln oder Pfirsichen kombinieren. Besonders einfach und gelingsicher ist das folgende Rezept für Mohnkuchen vom Blech mit Streuseln. Für den Boden benötigt man einen süßen Hefeteig, der auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausgerollt wird. Für die Mohnmasse lässt man 500 ml Milch aufkochen, rührt 400 g gemahlenen Mohn hinein und lässt diesen bei ausgeschaltetem Herd circa 10 Minuten lang in der Milch quellen. 100 g gehackte Mandeln, 100 g Zucker und etwas Bittermandelöl sowie 4 Eier hinzufügen. Die Masse auf den Hefeteig geben. Nun fehlen nur noch die Streusel, die man ganz nach Geschmack aus Butter, Mehl und Zucker, evtl. vermischt mit etwas Zimt oder Vanille herstellt. Die Streusel auf dem Kuchen verteilen und im Ofen bei 175°C Umluft circa 40 Minuten lang backen.Nach Belieben kann man diesen Kuchen noch mit Apfelspalten versehen, die direkt auf die Mohnschicht gegeben werden. Superlecker ist aber auch der folgende Rührkuchen, der sich auch prima in Form von Muffins backen lässt. Hierfür werden je 250g Margarine und Mohn mit 350 g Mehl, 4 Eiern, 2 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Backpulver und einem Becher saurer Sahne sowie 200 g Zucker vermischt und in eine Backform gegeben. Nach Bedarf kommen noch ein paar Rosinen, Johannisbeeren oder Kirschen in den Teig, schon kann der Kuchen bei 150°C Umluft für 20 Minute in den Ofen. Schön saftig wird er, wenn man ihn nach dem Backen mit 200 ml Kondensmilch überzieht und natürlich darf bei diesem Kuchen auch ein leckerer Schokoguß nicht fehlen.