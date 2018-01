Möhrensalat - wunderbar aufgepeppt

Möhrensalat geht einfach und schnell, schmeckt prima und steckt voller gesunder Vitamine. Möglichkeiten, um einen leckeren Möhrensalat zuzubereiten, gibt es jede Menge. Zum Beispiel harmonieren die geraspelten Möhren ganz wunderbar mit kleingeschnittenen Äpfeln. Dazu etwas Zitronensaft und Öl, Salz, Pfeffer und Zucker und ein paar gehackte Mandeln darüber, fertig ist der kalorienarme Salat, der vor allem abends ein gesundes Essen darstellt. Wer will, gibt noch ein paar Rosinen hinzu und das Dressing kann nach Belieben noch mit etwas Sahne verfeinert werden.Auch mit gegarter Rote Bete und Feldsalat kann man Möhrensalat kombinieren, das Dressing wird hierbei mit etwas Ingwer veredelt. Grundsätzlich kann man jeden schlichten Möhrensalat sehr gut mit Nüssen und Kernen aufpeppen, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne beispielsweise harmonieren gut mit den Möhren und machen den Salat knackig.Ausgesprochen gut schmeckt auch der folgende Möhrensalat, bei dem die Möhren in der Pfanne kurz angebraten werden. Dazu die Möhren fein raspeln und in einer Pfanne kurz anrösten. Sesam und klein gehackte Frühlingszwiebeln dazugeben und ebenfalls mit anbraten. Nun alles mit etwas Sojasoße ablöschen und am Schluss geröstete Pinienkerne darüber geben. Dieser Salat kann ruhig scharf angemacht werden, z.B. mit Salz und Chili.Etwas exotischer wird der Möhrensalat, wenn man ihn mit einer Soße aus Kokosmilch, Sesamöl und Orangesaft anmacht. Oder man serviert ihn aus einer Kombination von Weißkohl mit Möhren - auch eine leckere Variante. Hierzu passt eine Soße aus Joghurt, Mayonnaise, gut gewürzt mit Curry, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Außerdem passt Möhrensalat wunderbar auf jedes Büffet, da er mit allen anderen Salaten gut kombiniert werden kann.