Mmmhh - selbst gebackenes Brot schmeckt am besten

Die Deutschen essen oft und gerne Brot - rund 86 Kilo Brot und Brötchen verzehrt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Bei der großen Vielfalt ist das auch nicht verwunderlich - schließlich gibt es in Deutschland mehr als 300 unterschiedliche Brotsorten und mehr als 1.200 verschiedene Arten von Klein- und Feinbackwaren. Eine grobe Einteilung lässt sich anhand der verwendeten Getreidesorten vornehmen, so unterscheidet man Roggen- und Weizenbrote, Roggen- und Weizen-Mischbrote, Spezialbrote und Kleingebäck, etwa Brötchen und Croissants. Bei reinen Roggen- und Weizenbrote muss der Anteil des jeweils namensgebenden Getreides mindestens 90 Prozent betragen.Auch, wenn die beim Bäcker erhältliche Auswahl riesig ist, schmeckt ein selbst gebackenes Brot nochmal so gut. Zudem ist man dann auch sicher, dass keine unerwünschten Zusatzstoffe im Brot enthalten sind. Bei fertigen Backmischungen ist das nicht der Fall, sie enthalten vielmehr relativ viel Chemie. Beim Selberbacken sind die Grundzutaten Mehl und Wasser sowie Salz und Hefe oder Sauerteig als Backtriebmittel. Je nach Rezeptur werden unterschiedliche Mehlmischungen und Gewürze hinzugefügt. Salz sollte nicht direkt mit der Hefe in Berührung kommen, da die beiden sich nicht gut vertragen.Damit das Brot schön locker wird, ist gründliches Kneten besonders wichtig. Denn beim Vorgang des Knetens quillt das im Korn enthaltene Klebereiweiß auf und die Bläschen, welche die Hefe produziert, verteilen sich gut im Teig. Wichtig ist auch eine konstante Ofentemperatur, damit das Brot richtig aufgeht. Dennoch darf man nicht enttäuscht sein, wenn das Brot nicht genauso aussieht wie beim Bäcker, dort werden die Brote nämlich bedampft. Einen ähnlichen Effekt erreicht man, indem man eine Tasse Wasser mit in den Ofen gibt. Nach dem Backen lässt man das Brot unter einem Küchentuch abkühlen, da ansonsten zu schnell zu viel Feuchtigkeit entweicht und die Kruste sehr hart wird. Brot bewahrt man am besten in luftdicht verschlossenen Kunststoffbeuteln auf, auch Brotkästen und Steinguttöpfe sind zur Lagerung geeignet.