Mitgebracht - Kuchen ohne Eier

Geht das überhaupt - ein Kuchen ohne Eier? Eigentlich braucht man die doch, damit er locker und luftig wird, oder? Immerhin ist es manchmal einfach so, dass man gerade kein Ei im Haus hat, keine Eier essen kann, darf oder will aber dennoch auf einen selber gebackenen Kuchen nicht verzichten möchte. Erstaunlicherweise ist das überhaupt kein Problem. Es gibt mehr als genug wirklich gut schmeckende Rezepte, die durchaus auch ohne das Verwenden von Eiern gelingen.Zum Beispiel Streuselkuchen: Hierfür benötigt man einen süßen Hefeteig ganz ohne Ei, alternativ geht auch ein Quark-Öl Teig. Auf diesen kommt dann nach Belieben Obst und obendrauf Streusel, die man ohnehin ohne Ei herstellt. Auch Torten, die nicht gebacken werden und als Boden eine Masse haben aus zerbröselten Keksen vermischt mit Fett fallen unter die Kategorie Küche ohne Ei.Oder folgender Rührkuchen: Benötigt werden 3 Tassen Mehl, je 2 Tassen Zucker und Wasser, 1Tasse Öl oder dieselbe Menge anderes Fett, 1 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, eineinhalb Päckchen Backpulver, 5 Esslöffel Kakao und 2 Esslöffel Essig. Alles wird miteinander vermischt und dann in eine Form gefüllt und bei 200°C circa 50 Minuten gebacken. Hier merkt wirklich keiner, dass kein Ei drin ist!Es geht aber auch anders, nämlich in dem man ein "ganz normales" Kuchenrezept mit Eiern abwandelt und statt der Eier einen Ei-Ersatz verwendet. Zum Beispiel könnte dies je nach Rezept eine halbe zerdrückte Banane, ein fein geriebener Apfel, eine halbe Tasse Seidentofu oder ein Esslöffel Sojamehl mit 2 Esslöffeln Wasser vermischt sein. Gut klappt es auch mit 80g Apfelmus anstelle eines Eis. Oder - wie in oben aufgeführtem Rezept mit Essig. Die Möglichkeiten sind vielfältig, nur muss man sich eben einfach erst daran gewöhnen, dass ein Kuchen auch ohne Verwendung von Ei gut klappen und gut schmecken kann. Und das tut er auf jeden Fall.