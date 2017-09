Mit der Eiweißdiät Pfunde verlieren

Wer dünner werden möchte, hat die Möglichkeit die verschiedensten Diäten auszuprobieren. In vielen Fällen sind die Erfolgsaussichten jedoch nicht gerade vielversprechend. Eine mögliche Diätform ist die Eiweißdiät.Sie verspricht einen rasanten Fettabbau, ohne dabei Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Die Eiweißdiät ist eine sehr beliebte und erfolgreiche Möglichkeit zur Gewichtsreduktion. Alle Kalorien werden in Form von Eiweiß aufgenommen. Besonders häufig kommt die Eiweißdiät im Bereich des Profisports zum Einsatz. Sie eignet sich jedoch auf für Menschen, die keinen Sport treiben. Der Vorteil dieser Diätform liegt darin begründet, dass nicht nur Fett verbrannt werden kann, sondern auch ein gesunder Muskelaufbau gegeben ist. Entscheidet sich ein übergewichtiger Mensch für die Eiweißdiät, dann muss er nicht ausschließlich eiweißhaltige Produkte zu sich nehmen. Auch auf Fette, die für den Fettstoffwechsel von großer Bedeutung sind, und Kohlenhydrate in kleinen Mengen muss während dieser Zeit nicht verzichtet werden.Durch einen verstärkten Eiweißkonsum bleibt die Muskulatur intakt. Ebenso befindet sich der Stoffwechsel dadurch in einem sehr aktiven Zustand, was sich sehr positiv auf den Fettabbau auswirkt. Aber nicht nur die richtige Ernährung ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, unliebsame Fettpolster wieder loszuwerden. Es sollte auch immer Bewegung im Spiel sein. In Kombination mit sportlicher Betätigung kann die Eiweißdiät kleine Wunder bewirken. Die Muskulatur wird durch das Eiweiß nicht nur geschont, sondern durch das regelmäßige Training gefestigt und stabilisiert. Der Fettverbrennungsprozess kann mit etwas Sport noch besser angekurbelt werden. Dieser doppelte Effekt unterstützt jeden Betroffenen bei der effektiven Fettverbrennung. Eigentlich ist die Eiweißdiät das Gegenstück zu allen anderen bekannten Diäten. Der Stoffwechsel wird jedoch bei anderen Diätformen ausgebremst und die Muskulatur geschwächt. Bei der Eiweißdiät ist genau das Gegenteil der Fall. Jeder interessierte kann sich im Internet belesen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Ernährungsberater oder einen Diätprofi aufzusuchen und gemeinsam einen individuell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Ernährungsplan aufzustellen.