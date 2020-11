Milchzucker - abführende Eigenschaften

Milchzucker wird aus Molke gewonnen und ist nichts anderes als Laktose, gegen welche immer mehr Menschen eine Intoleranz entwickeln. Milchzucker kommt in allen Milchprodukten vor - in einigen mehr, in anderen weniger. Der durchschnittliche Anteil von Laktose in Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch beträgt zwischen 2 und 7%. Milchzucker steckt in jeder Muttermilch von Säugetieren! Man erhält reinen Milchzucker in Pulverform, viele Menschen verwenden ihn aufgrund seiner abführenden Eigenschaften. Ob dies allerdings eine wirklich gesunde Methode ist, den Darm in Schwung zu bringen, darüber scheiden sich die Geister.Diejenigen allerdings, die auf Laktose empfindlich reagieren, sollten ihre Lebensmittel vor dem Kauf genauer unter die Lupe nehmen. Denn Milchzucker steckt noch in deutlich viel mehr Lebensmitteln als nur in Milch Buttermilch, Käse, Quark, Sahne und Joghurt - im Gegenteil, die Lebensmittelindustrie mischt Milchzucker nämlich in alle möglichen und erdenklichen Produkte, bei denen man normalerweise nicht unbedingt damit rechnen würde.So steckt Milchzucker sehr häufig in Süßigkeiten, aber tatsächlich auch oft in Salatfertigsoßen, in Gebäck, in Müsli, Suppen, Soßen und sogar im Knäckebrot und Wurstwaren; als Trägersubstanz in Tabletten und auch oft in Dosenware. Vor allem Fertigprodukte sind prädestiniert für Milchzucker-Anteile. Laktose-Intolerante sollten solche Produkte in jedem Fall meiden. Seit ein paar Jahren besteht Kennzeichnungspflicht; das bedeutet alle Produkte, die Milchzucker bzw. Laktose erhalten, müssen einen Hinweis auf dem Etikett tragen.