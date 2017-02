Milch aufkochen -so klappts

Wer kennt das Problem nicht: Entweder brennt die Milch unten am Topf an oder sie kocht oben über, sobald man mal nur ein paar Sekunden lang nicht aufpasst. Woran liegt das und vor allem: Wie kann man das am einfachsten verhindern? Es gibt durchaus ein paar hilfreiche Tricks, damit eben genau das nicht passiert. Wichtig ist zum einen, dass man die Herdplatte nicht auf die maximale Hitze einstellt, denn gerade dann wird die Milch nur im unteren Teil des Topfs stark erhitzt und dabei entsteht Dampf. Dieser Dampf drängt dann irgendwann nach oben, wobei die Oberfläche reißt und die Milch überkocht.Durch langsames Erwärmen wird dies verhindert, weil die Milch dann ganz langsam von unten nach oben angewärmt wird. Ebenfalls wichtig ist das Umrühren, denn auch dies ermöglicht ein gleichmäßiges Erwärmen der Milch. Auf diese Weise wird die Milch nicht nur am Überkochen gehindert, sondern auch nicht unten einbrennen. Auch ein Metalllöffel, den man in die Milch stellt, kann zu viel Hitze, die sich unten am Boden bildet, nach außen ableiten und vermindert somit die Gefahr des Überkochens.Manche Hausfrau schwört auch darauf, den Milchtopf vor dem Befüllen mit Milch zuerst mit eiskaltem Wasser auszuspülen und danach einen kleinen Rest im Topf zu belassen. Letzten Endes ist es aber am besten, während des Erhitzens oder des Aufkochens der Milch neben dem Herd stehen zu bleiben und den Topf permanent im Auge zu behalten. Ist sie nämlich erst mal übergekocht, die Milch, ist die Sauerei groß, genau wie auch der Putzaufwand danach.