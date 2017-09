Mehlschwitze -für Saucen und Suppen

Die Mehlschwitze ist ein Klassiker in der Küche und dient als Basis für verschiedene Grundsaucen. Weil viele glauben, eine Mehlschwitze würde ihnen nicht gelingen und Klümpchen bilden, greifen sie lieber zu fertigen Saucenbindern. Doch mit etwas Übung gelingt die Mehlschwitze auch Laien spielend leicht.Fette sollen nicht über den Rauchpunkt hinaus erhitzt werden. Für eine helle Mehlschwitze verwendet man daher am besten Butter, deren Rauchpunkt bei etwa 120º Celsius liegt. Man zerlässt sie langsam in einer beschichteten Pfanne oder Kasserolle, wobei darauf zu achten ist, dass das Fett nicht verbrennt. Für dunkle Saucen eignen sich wasserfreie Fette wie Schweineschmalz, Kokosfett oder Pflanzenöle besser; ihr Rauchpunkt liegt bei 180º und aufgrund der größeren Hitze kann man das Mehl stärker bräunen.Unter ständigem Rühren gibt man Mehl in das heiße Fett und schwitzt es an, bis eine cremige, köchelnde Masse entsteht. Das optimale Mischungsverhältnis beträgt hierbei 5:6, auf 50 Gramm Butter kommen also 60 Gramm Mehl. Höhe und Dauer der Temperaturzufuhr sind in Abhängigkeit vom Verwendungszweck der Schwitze zu steuern. Für weiße Saucen und Suppen eignen sich helle Mehlschwitzen, stärker gebräunte Mehlschwitze kommt beim Binden von braunen Saucen oder Suppen zum Einsatz.Anschließend gibt man je nach Rezept Wasser, Gemüsebrühe, Milch oder Fond hinzu. Dabei gießt man zunächst nur einen Schuss der Flüssigkeit an und verrührt sie gründlich mit der Mehlschwitze, bevor man nach und nach den Rest unter ständigem Rühren hinzufügt. Die Grundsubstanz der Mehlschwitze kann übrigens zur späteren Weiterverwendung in Folie aufbewahrt werden. Hierzu breitet man ein Stück Aluminiumfolie flach aus, feuchtet die Folie mit einem feuchten Tuch leicht an und legt ein Stück Klarsichtfolie darauf. Nun gibt man die Mehlschwitze möglichst ohne Luftblasen auf die Klarsichtfolie und rollt sie mit beiden Folien zu einer Walze zusammen, deren Enden man gegenläufig zusammendreht. Während frisch zubereitete und heiße Mehlschwitze mit kalter Flüssigkeit angegossen wird, verwendet man bei kalter Mehlschwitze heiße Flüssigkeit, um Klümpchenbildung zu verhindern.