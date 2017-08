Maulbeersaison - schwarz, rot weiß

Leider sind Maulbeeren in den letzten Jahren oder vielmehr Jahrzehnten etwas in Vergessenheit geraten aber seit kurzer Zeit wieder auf dem Vormarsch. Frisch sind sie aber auch kaum noch zu bekommen, was daran liegt, dass sie, wenn sie erst mal geerntet sind, sehr schnell verderben und den Weg bis nach Deutschland gar nicht schaffen würden. Stattdessen sollte man, wenn man die süßen Früchte genießen will, auf getrocknete Ware zurückgreifen.Maulbeeren enthalten, genau wie viele andere Beeren auch, viel Kalium, Kalzium, Vitamin B3 und vor allem die weiße Sorte ist unglaublich süß. Die schwarzen und roten Maulbeeren sind zwar nicht ganz so süß aber dennoch sehr wohlschmeckend. Manche finden sogar, dass die schwarzen und roten Früchte etwas aromatischer sind. Insgesamt gibt es sogar 12 verschiedene Maulbeerarten, die drei genannten sind aber die wichtigsten und zugleich auch die bekanntesten. Im Juni sind Maulbeeren reif und angebaut werden Maulbeeren im Mittelmeerraum, in den USA und auch in Asien. Äußerlich sehen Maulbeeren den uns bekannten Brombeeren am ähnlichsten.Gerade in der letzten Zeit ist die Maulbeere bei uns aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung wieder etwas beliebter geworden. Manchmal ist sie auch erhältlich als Sirup oder als Maulbeerblättertee. Vom Geschmack her erinnern Maulbeeren vor allem an Rosinen und können daher ähnlich verwendet werden, zum Beispiel ins Müsli oder beim Backen, sie passen aber auch zu verschiedenen Süßspeisen, Desserts oder zum Eis.