Marshmallows - süßer gehts immer

Marshmallows ist der offizielle Name, vielen jedoch sind sie auch bekannt als Mäusespeck oder Schaumzucker. Gemeint ist damit eine Süßigkeit, die aus Eischnee, Zucker, Geliermittel und verschiedenen Aroma- und Farbstoffen hergestellt wird.Man kann sie entweder direkt aus der Tüte naschen, beliebt sind sie oftmals aber auch beim Grillen am Lagerfeuer. Kenner und Genießer schwören darauf, Marshmallows auf Stöcke zu spießen und dann über die Glut zu halten. So werden sie außen leicht knusprig und die Hitze führt dazu, dass der Zucker karamellisiert. Das Innere wird dabei weich und wenn der Marshmallow langsam vom Spieß rutscht, ist er fertig. Eine ausgesprochen süße Leckerei, die viele Anhänger findet. Es gibt sie im Supermarkt fertig in der Tüte verpackt zu kaufen und in verschiedenen Farben: klassisch weiß sowie diverse pastellige Töne.Wer will, kann die Marshmallows in gegrilltem Zustand zwischen zwei Butterkekse mit etwas Schokolade legen - sehr lecker! Genauso gut eignen sich Marshmallows aber auch für Schokofondue als Abwechslung zum Obst. Und man kann sogar Eis mit Marshmallows herstellen: Hierfür einfach 80 g Schokolade mit 180 g Marshmallows in einen Topf geben, circa 1/5 l Milch zufügen und alles schmelzen lassen. Ganz abkühlen lassen, dann 300 ml Sahne steif schlagen und unter die Schokoladenmasse geben, alles einfrieren und genießen!Im Übrigen passen Marshmallows auch zu Obst; man kann sie auf Muffins geben und diese damit überbacken oder auf ein Blech verschiedene geschnittene Obstsorten geben, Marshmallows darüber legen und dann 15 Minuten lang bei 180° C im Ofen überbacken. Das hat bei den Marshmallows quasi den gleichen Effekt wie das Grillen über dem Feuer. Natürlich sind Speisen mit Marshmallows auf Kindergeburtstagen der Hit und mit ihnen lässt sich vieles dekorieren, bzw. Obstspieße lassen sich dadurch auf einfache Weise aufpeppen.