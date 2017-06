Margarita - Frozen mit Eiswürfeln

Unter Margarita versteht man einen Cocktail, der mit Tequila hergestellt wird. Meistens serviert man Margarita in einem Glas mit Salzkruste am Rand. Dafür taucht man den Rand des Glases zuerst in Zitronen- oder Limettensaft und dann in feines Salz. Der Original Margarita wird aus 2 Teilen Tequila, einem Teil Orangenlikör (triple Sec) und einem Teil Limettensaft gemischt. Anstelle des triple sec kann übrigens auch Cointreau verwendet werden. Zur Dekoration steckt man noch eine Zitronen- oder Limettenscheibe an den Rand des Glases.Ganz sicher ist man sich nicht, wann der Margarita entstand und wo er herkommt - man vermutet jedoch, dass seine Herkunft in den USA oder in Mexiko liegt und man ihn Anfang des 19. Jahrhundert zum ersten Mal servierte. Mal abgesehen vom klassischen Rezept gibt es auch hier zahlreiche Varianten.Beispielsweise der Strawberry Margarita, der mit einer Erdbeere oder mit Erdbeersirup vermischt serviert wird. Margarita ist ein Cocktail-Klassiker, er gehört in die Gruppe der so genannten Crustas - Crusta ist die Bezeichnung für den Salzrand. Die Variante mit Erdbeeren wird jedoch auch häufig stattdessen mit Zuckerrand serviert. In anderen Varianten wird zusätzlich noch Blue Curacao zugegeben anstelle des triple sec - dies wäre dann der Blue Margarita. Und natürlich serviert man Margarita grundsätzlich eisgekühlt, am besten mit Eiswürfeln im Glas.