Mandarinen, saftig süß und herrlich erfrischend

Die Mandarine kommt überwiegend im Winter in die Lebensmittelgeschäfte und Obstläden. Die Extrakte von Mandarinen werden oftmals in Erfrischungsgetränken verarbeitet. Die Clementinen beispielsweise sehen den Mandarinen sehr ähnlich. Diese Zitrusfrucht ist aus Orangen und Mandarinen entstanden. Eine Orange wiederum ist eine Kreuzung zwischen Mandarinen und Pampelmusen. Bekannt ist, dass die Mandarinen schon seit einigen Tausend Jahren in China kultiviert werden.Die Herkunft der Früchte konnte nicht genau festgelegt werden. Der süße Geschmack der Zitrusfrüchte ist allseits sehr beliebt. Neben dem fruchtigen Geschmack sind Mandarinen sehr vitaminreich. Sie enthalten unter anderem viel Vitamin C, das für den menschlichen Körper sehr wertvoll ist. Da der Körper dieses Vitamin nicht selbst produziert ist es wichtig, dass man es mit der Nahrung zu sich nimmt.Gerade in der kalten Jahreszeit stärkt Vitamin C unsere Abwehrkräfte. In Zeiten erhöhter Infektionsanfälligkeit ist die Zufuhr besonders wertvoll. Die Mandarine enthält darüber hinaus noch Kalium, Kalzium und Magnesium. In neuester Zeit wird die Mandarine sogar in der Krebstherapie als sanfte Methode eingesetzt. Sie liefert die Wirkstoffe Nobiletin und Tangeretin. Laut einer Studie sind diese Wirkstoffe sehr wirksam gegen Brustkrebs. Die Wirkstoffe dämmen die Selbstzerstörung der Zellen, ohne dass negative Folgen für die gesunden Zellen entstehen.Da die Schale von Mandarinen ebenfalls diese Wirkstoffe enthalten, sollte man die Schale in Streifen schneiden und beispielsweise in einem Getränk zu sich nehmen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass man die Früchte in einem Bioladen gekauft hat. Durch eine Kaltpressung der Schalen wird zudem Mandarinenöl gewonnen. Hierbei unterscheidet man das rote und das grüne Mandarinenöl. Die Duftcharakteristik ist dabei der Unterschied. Grünes Mandarinenöl wird aus noch unreifen Früchten gewonnen, während das rote Mandarinenöl aus reifen Früchten gewonnen. wird. Ätherisches Mandarinenöl wird häufig auch in Kosmetikinstituten verwendet. Die Mandarine ist ein vielseitiger Fitmacher.