Malzbier oder Malztrunk

Bereits seit dem Jahre 1930 gibt es Malzbier und man vermutet seine Herkunft in Braunschweig. Frühe Vorläufer des Malzbiers kennt man jedoch sogar schon seit dem 14. Jahrhundert, genaueres ist aber nicht bekannt. Früher war Malzbier ein Starkbier, wohingegen es heutzutage nur noch wenig Alkohol enthält, was an der anders gehandhabten Brauweise als früher liegt.Malzbier ist grundsätzlich ein dunkles Bier, welches quasi gleich hergestellt wird wie alle anderen Biersorten auch. Da jedoch die Hefe bei einer Temperatur von 0°C zugefügt wird, kommt es zu keiner Gärung und somit kann auch kein oder nur wenig Alkohol entstehen. Obwohl Malzbier als alkoholfrei bezeichnet werden darf, stimmt das streng genommen gar nicht - dann gänzlich ohne Alkohol ist es eben nicht. Weiterhin unterscheidet sich Malzbier dadurch von anderen Biersorten, dass ihm während des Brauvorgangs eine nicht unerhebliche Menge an Zucker zugefügt wird. Fazit: Malzbier enthält weniger Alkohol als "echtes" Bier, dafür aber Zucker.Unterscheiden muss man weiterhin zwischen Malzbier und Malztrunk. Obwohl der Malztrunk, der eigentlich ein Erfrischungsgetränk mit weniger als 0,5 % Alkoholgehalt ist, gar kein wirkliches Bier ist und sich auch offiziell nicht so nennen darf, bezeichnet man es doch umgangssprachlich häufig als Malzbier. Seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahre 1958 darf jenes Malzbier, welches Zucker enthält, gar nicht mehr als "Bier" bezeichnet werden und hat deswegen den Namen Malztrunk zu tragen. Man trinkt sowohl Malzbier als auch Malztrunk kühl und manchmal fügt man auch helleren Bieren einen kleinen Schuss davon zu. Was die Kalorienmenge anbetrifft, so kann Malzbier mit Cola und purem Apfelsaft mithalten - das heißt, die Kalorienmenge ist ziemlich hoch.