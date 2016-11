Makrobiotisches Essen - Neues ausprobieren

Makrobiotisch, dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie großes und langes Leben. Insgesamt bezieht sich die Makrobiotik nämlich nicht nur aufs Essen sondern auf die gesamte Gestaltung des Lebens. Diese asiatische Ernährungsempfehlung soll für alle Lebensbereiche Ruhe und Ausgeglichenheit mit sich bringen. Auf jeden Fall legt makrobiotisches Essen einen Schwerpunkt auf Pflanzen und wenig Fett.All das basiert auf einer fernöstlichen Philosophie und will erreichen, dass die beiden Elemente Yin und Yang optimal miteinander vereint werden. Yin zum Beispiel steht für Weiblichkeit, die Nacht, für Leichtigkeit und Pflanzen während Yang eher die männliche Seite symbolisiert, den Tag, das Schwere und alles Tierische einschließt. Demzufolge sind zum Beispiel Milch, Süßigkeiten und Alkohol eher Yin geprägt, Eier und Fleisch hingegen eher auf der Yang Seite anzusiedeln. Beides jedoch gilt es beim makrobiotischen Essen eher zu vermeiden, einen großen Stellenwert haben stattdessen neutrale Lebensmittel weder Yin noch Yang geprägt und dazu gehören Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und Körner. Außerdem wird viel Tee getrunken und zwar Sencha, Bancha oder andere japanische Sorten. Prinzipiell also tatsächlich alles, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Auch Soja gehört unbedingt zu dieser Küche dazu. Beispielsweise in Form von Miso, Tamari oder Tempeh. Fleisch und Milchprodukte werden selten gegessen, Fisch jedoch durchaus 2mal pro Woche.Im Prinzip gibt es also hierbei deutliche Parallelen zur vegetarischen und auch zur veganen Küche. Dennoch muss man darauf achten, die Lebensmittel so zusammenzustellen, dass keine Mangelerscheinungen auftreten können. Wer sich aber makrobiotisch ernährt und auf Abwechslung achtet, ernährt sich in jedem Falle gesund und gut. Mehr noch, diese Art der Ernährung soll für ein besseres Wohlbefinden sorgen und wer das ganz gerne einmal ausprobieren möchte, findet vielleicht in der Nähe ein buddhistisches oder ein Zen-Restaurant in dem nach dieser Philosophie gekocht wird. Immerhin dient ja die Aufnahme von Lebensmitteln nicht nur dazu, den Körper am Leben zu erhalten sondern kann - richtig gewählt - positiv wirken auf das Gehirn und den Körper wenn möglich nicht belasten. Leichtes Essen mit wenig Fett und vor allem ohne tierische Bestandteile ist auf Dauer gesünder und weniger belastend - so die Theorie der Makrobiotik, die sich größtenteils mit der offiziellen Ernährungsempfehlung deckt.