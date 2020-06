MAIS

Mais schmeckt allen den Kleinen und den Großen

Der Mais gehört zur Familie der Süßgräser (Poaceae). Er ist eine der bekanntesten Getreide-Nutzpflanzen, vor allem weil er direkt nach der Ernte verzehrt werden kann. Das macht ihn sehr beliebt. Durch die Größe der Pflanze und die Größe der Körner wird Mais auch als der Riese unter den Getreidearten bezeichnet.Ursprünglich stammt der Mais aus Südamerika. Dort sind zahlreiche Funde bekannt, in denen auch Mais gefunden wurde, der einer echten Wildform recht ähnlich ist. Heute wird hauptsächlich Zuchtmais angebaut. Er bevorzugt sandige Böden und ein feuchtwarmes Klima. In nördlicheren Regionen werden vorrangig spezielle Züchtungen angebaut, die dem dortigen, kühleren Klima angepasst wurden.Die einjährige Pflanze kann eine Wuchshöhe von bis zu 2,5 Metern erreichen. Die Sprossachse ist sehr lang und kräftig. Der markhaltige Stängel ist auf der gesamten Länge von Blattscheiden umgeben. Die Blätter, die auf der Oberseite stark behaart sind, können bis zu einem Meter lang werden. Die 50 Zentimeter lange Rispe am Ende des Stängels bildet die männlichen Blüten aus. Die weiblichen Blüten befinden sich in den Blattansatzstellen und haben die Form gestielter Kolben. Aus ihnen entwickeln sich später die Maiskolben, die über und über mit den schmackhaften Körnern versehen sind. Die Pflanze befruchtet sich jedoch nicht selbst, denn erst nachdem die Pollen die Pflanze verlassen haben, bildet sich die Seide an den Kolben, wodurch eine Selbstbestäubung ausgeschlossen ist. Die Körner im Maiskolben können verschiedene Formen und Farben haben. So gibt es neben den herkömmlichen gelben Maiskörnern auch weiße, rote und sogar blaue Maiskörner.Im Mais ist viel Vitamin A und E enthalten. Außerdem ist dieses Getreide ein wichtiger Lieferant für ungesättigte Fettsäuren. Außerdem bietet die Pflanze einen hohen Brennwert mit ca. 300 bis 400 Kalorien pro 100 Gramm. Richtig durchsetzen konnte sich der Mais jedoch in Europa nur als Viehfutter. Dennoch ist er auch in so mancher Küche unentbehrlich. Schließlich bieten die verschiedenen Maissorten einen ganz individuellen Geschmack und verleihen so manchem Gericht eine besondere Note.