Mairübe - leichte milde Schärfe

Die Mairübe - sie wird auch Navette genannt - ist eine ganz besondere Form der Speiserüben und zählt somit zu den Wurzelgemüsesorten. Die Farbe der Mairübe ist komplett weiß, oben ist sie platt und unten wird sie eher spitz. Die Form kann am ehesten mit Radieschen vergleichen werden, nur dass die Mairübe deutlich größer ist. Verwandt ist diese Rübe auch tatsächlich mit Kohl und Rettich.Was den Geschmack anbetrifft, so liegt die Mairübe irgendwo zwischen Teltower Rübe und Herbstrübe - sie ist nur leicht scharf und aromatisch. Wie man es am Namen schon erahnen kann, kommen Mairüben im Mai und Juni auf den Markt und im Kühlschrank kann dieses Gemüse problemlos bis zu einer Woche lang gelagert werden. Ideale Lagertemperatur ist allerdings 0 bis 1 °C; ein Null-Grad-Fach im Kühlschrank ist also der beste Platz dafür. Das Grün, welches sich oben an der Pflanze befindet, kann man daran belassen und später sogar mitverzehren. Zubereitet werden diese Blätter ganz ähnlich wie Spinat, man kann sie aber auch einfach klein geschnitten in Salate geben.Im Normalfall verwendet man die Mairübe in gegarter Form. Je nach Rezept wird sie vor der Zubereitung geputzt, geschält und dann in Scheiben geschnitten, geviertelt und gegart oder gedünstet. Da sich vor allem in der Schale Senföle befinden, die für eine leichte Schärfe sorgen, sollte man, wenn man es etwas milder mag, diese vor dem Verzehr entfernen. Ansonsten kann die Schale problemlos nach gründlichem Waschen mit verwendet werden.Wie alle anderen Wurzelgemüsesorten auch ist die Mairübe überaus gesund aufgrund der darin enthaltenen Vitamine, Zink, Eisen und Folsäure. Mairüben sind prima geeignet, um sie in Gemüsesuppen zu verarbeiten. Die Garzeit beträgt je nach Größe der Stücke zwischen 5 und 10 Minuten. Die Mairübe zählt zu den älteren Gemüsesorten und kommt erst ganz langsamen wieder in Mode, daher taucht sie in den meisten Kochbüchern der letzten Jahre erst gar nicht auf. Ganz davon abgesehen kann man Mairüben genau gleich zubereiten wie Teltower Rüben und Steckrüben, das heißt bei Bedarf im Rezept einfach die eine Sorte durch die andere ersetzen.