Maibowle - alles in Grün

Im Mai ist nicht nur Spargel- oder Erdbeerzeit, sondern auch Zeit, um eine spritzige Maibowle herzustellen. Manch einer kennt die Maibowle eher unter dem Namen Waldmeisterbowle oder Maitrank. Charakteristisch ist für die Maibowle nämlich, dass sie mit dem aromatischen Waldmeister angesetzt wird. Allerdings beinhaltet Waldmeister Cumarin, welches sich am meisten in den getrockneten Blättern bildet und bei übermäßigem Verzehr zu Kopfschmerzen führen kann.Daher sollte der Waldmeister, wenn möglich, noch vor der Blüte gesammelt werden, denn zu dem Zeitpunkt in der Cumaringehalt noch nicht so hoch. Mehr als 5 Gramm Waldmeister pro Bowle sollte grundsätzlich nicht verwendet werden, denn genau dann könnte das schwachgiftige Cumarin Kopfschmerzen auslösen. Beim klassischen und traditionellen Maibowlen-Rezept werden 2 Liter trockener Weißwein und ein Liter halbtrockener Sekt benötigt. In den Wein gibt man den getrockneten oder für kurze Zeit eingefrorenen Waldmeister und zwar am besten so, dass die Stile oben herausschauen, denn sonst wird die Bowle zu intensiv und möglicherweise auch bitter. 30 Minuten reichen, danach sollte der Waldmeister wieder entfernt werden.Erst jetzt wird alles mit dem Sekt aufgegossen und nach Geschmack gekühlt oder gezuckert. Natürlich sind der Phantasie, was Variationen anbetrifft, keine Grenzen gesetzt. Weniger alkoholisch wird es mit Mineralwasser anstelle des Sekts, wer es mag, gibt noch etwas frische Minze hinzu und ganz antialkoholisch wird die Maibowle, wenn man alkoholfreien Sekt und Apfelsaft verwendet. Nach Geschmack können natürlich auch klein geschnittene Fürchte in die Bowle gegeben werden. Super schmecken Erdbeeren und Himbeeren, frischer wird es durch die Zugabe von gepresstem Limettensaft.