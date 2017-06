Macarons - coole coulors

Unter Macarons versteht man, wie man es dem Namen auch schon entnehmen kann, ein französisches Gebäck aus Baiser mit Mandeln, welches in der Mitte fein gefüllt wird. In Frankreich gibt es etliche Varianten dieses Doppelkekses, die Fülle reicht hierbei von Buttercreme über Konfitüre bis hin zur Ganache, das ist eine gehaltvolle Schokoladencreme.Ganz einfach sind sie in der Herstellung nicht, schmecken tun sie dafür umso besser, so dass sich meistens die Mühe dann im Nachhinein betrachtet doch gelohnt hat. Der Koch oder vielmehr der Bäcker benötigt zum Herstellen schon ein bisschen Geduld, Zeit und Geschick. Echte Macarons-Fans färben den Teig sogar noch entsprechend nach Geschmack ein - beispielsweise mit Kakao oder Speisefarbe.Für etwa 30 Stück benötigt man 125 g gemahlene Mandel, 2 Eiweiß, etwas Salz und 120 g Puderzucker. Zuerst werden die Eiweiße mit einer Prise Salz steif geschlagen, dabei nach und nach den Zucker einrieseln lassen. Danach die Mandeln unterheben - fertig ist der Baiserteig, die Grundlage für alle Macarons. Dieser Teig kann nun ganz nach Belieben bunt eingefärbt werden, natürlich kann man ihn auch einfach so belassen, wie er ist. Nun wird die Masse am besten in einen Spritzbeutel gefüllt und damit auf ein mit Backpapier belegtes Backblech kleine Plätzchen gespritzt. Diese werden im Ofen bei etwa 75° Umluft 40 Minuten lange getrocknet, so dass die Unterseite noch ganz leicht klebrig ist.Währenddessen geht es ans Herstellen der Füllung - der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Am einfachsten als Fülle geht entweder Konfitüre oder geschmolzene Schokolade, die in steif geschlagene Sahne eingerührt wird und dann aber noch fest werden muss. Fortgeschrittene probieren eine Buttercreme als Füllung aus. Diese wird auf die Unterseite von einem der Plätzchen gegeben und ein zweites gegengleich aufgesetzt. Genauso mit allen andern Keksen verfahren - fertig sind die leckeren Macarons!