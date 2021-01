Low Fat statt Low Carb

Die Kilos müssen purzeln, doch welche Diät ist besser? Diese Frage stellen sich viele Frauen, die das nur allzu bekannte Hüftgold haben. Egal, welche Diät man wählt, der Sport darf nicht zu kurz kommen. Nach einer Diät muss die Ernährungsumstellung beibehalten werden, damit die Gewichtsreduktion auch anhält. Besonders beliebt sind Diäten, die fettarm oder arm an Kohlehydraten sind. Die Low Fat und Low Carb Diäten wirken sich unterschiedlich auf den menschlichen Organismus aus.Bei der Low Fat (also fettreduzierten) Diät wird nur 10 - 30 % des täglichen Energiebedarfs dem Körper als Fett zugeführt. Das Fett wird entweder durch Eiweiß oder Kohlenhydrate ersetzt. Für das extreme Übergewicht wird das Fett verantwortlich gemacht. Es ist erwiesen, dass jeder Mensch durchschnittlich 100 Gramm Fett pro Tag zu sich nimmt. Bei der Low Fat Diät sind es maximal 70 Gramm. Eine Diät, die auf einen verringerten Fettanteil in der Nahrung basiert, ist die Pritkin-Diät. Bei dieser werden hauptsächlich Gemüse und Obst sowie Nudeln, Kartoffeln, Reis und Hülsenfrüchte verwendet. Ein absolutes Tabu während der Diät sind Fleisch sowie Käse und Butter.Die Low Carb Diät wird auch bei Stoffwechselerkrankungen eingesetzt. Im Gegensatz zur Low Fat Diät soll bei ihr zusätzlich zu Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch gegessen werden. Kohlenhydrate werden im Körper in Zucker umgesetzt und haben somit direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Ist dieser ausreichend hoch, müssen keine Fettreserven abgebaut werden. Diese Diäten halten die Insulinausschüttung gering, dadurch wird der Körper stimuliert, die Energieversorgung durch das Körperfett zu regulieren. Ist kein Fett in den Depots vorhanden, legt der Körper diese an. Dadurch entstehen die Fettpölsterchen. Die Atkinsondiät basiert auf einer niedrigen Kohlenhydratzufuhr. Bei der Diät wird in der ersten Phase komplett auf Kohlenhydrate verzichten, im weiteren Verlauf wird der Körper langsam daran gewöhnt. Eine dauerhafte Ernährungsumstellung ist auch hier notwendig.