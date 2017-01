Lopino - eiweißreiche Pflanzenkraft

Lopino ist bislang noch relativ unbekannt, was sich aber in der nächsten Zeit durchaus ändern könnte. Wie der Name schon erahnen lässt, wird Lopino aus der Süßlupine gewonnen und macht quasi der Sojabohne als wichtiger pflanzlicher Eiweißlieferant Konkurrenz.Speziell Lopino ist vergleichbar mit Tofu, nämlich eine gelbliche und schnittfeste Masse. Der Geschmack allerdings ist deutlich intensiver. All diejenigen also, die am Soja-Tofu bemängeln, dass der ja fast nach nichts schmeckt, kommen vielleicht endlich bei Lopino auf ihre Kosten. Denn dessen Geschmack ist eher nussig, fast sogar in Richtung Marzipan. Der Nährstoffgehalt ist gleich, der Gehalt an Lecithin und Eiweiß ist sogar noch höher als beim vergleichbaren Soja-Produkt.Außerdem enthält Lopino jede Menge gesunder Mineralstoffe und Vitamine, darüber hinaus wichtige und wertvolle Aminosäuren. Er ist cholesterinfrei und hoch verdaulich. Schon seit einiger Zeit hat man entdeckt, dass sich aus den Samen der Süßlupine vollwertige Lebensmittel herstellen lassen, die vor allem auch für Vegetarier zum einen als Fleisch- oder für Veganer als Milchersatz dienen könne und zum anderen eine wichtige Vitamin B 12 Quelle darstellen.Zu verwenden ist dieser Tofu aus Lupinen im Prinzip genauso wie der aus der Sojabohne: gewürfelt im Salat, angebraten als Beilagen zu diversen Speisen oder direkt aufs Brot. Allerdings ist Lopino nach wie vor in den wenigsten Supermärkten erhältlich, wenn dann am ehesten in Naturkost- oder Reformhäusern oder auch in diversen Onlineshops