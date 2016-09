Linsensuppe - uriger Seelenwärmer

Linsensuppe ist ein gesundes Gericht mit Tradition, welches man mal abgesehen vom Klassiker - herzhaft und mit Speck, ähnlich wie ein Eintopf - auch in vielen anderen Varianten zubereiten kann. Beispielsweise orientalisch mit den entsprechenden Gewürzen und mit Kokosmilch verfeinert, italienisch mit leckeren Gemüsesorten oder aber eher spanisch mit würzigen Würstchen.Außerdem gibt es die Möglichkeit, Linsensuppe anstatt mit braunen Linsen auch mal mit roten oder schwarzen Linsen, den Puy-Linsen, zuzubereiten. Eine sehr leckere vegetarische Variante ist die folgende: Für 4 Personen benötigt man 1 große Zwiebel, ein Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, 250g rote Linsen, etwas Corry, Kardamom, Koriander, Salz. Pfeffer, eineinhalb Liter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und eine halbe Dose Kokosmilch. Zuerst werden Ingwer, Knoblauchzehe und Zwiebel geschält und in kleine Würfel geschnitten, danach in etwas Öl angebraten. Linsen und die verschiedenen Gewürze hinzufügen und bei geringer Hitze anschwitzen. Nun die Brühe zugeben und alles bei geringer Wärme circa 10-15 Minuten lange schmoren lassen. Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken und auf Teller verteilen. Die Kokosmilch in der Dose gut umrühren und auf jeden Teller einen oder zwei Esslöffel davon geben.Oder die türkische Variante: Die Zubereitung ist quasi identisch mit dem vorgenannten Rezept. Gewürzt wird aber bei dieser Variante zusätzlich noch mit einer Zimtstange und einem Lorbeerblatt, welches man mit den Linsen mit kocht. Ganz am Schluss wird anstelle der Kokosmilch einfach türkischer Joghurt über die Suppe gegeben und gewürzt mit Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft, frischer Minze, Koriander und Petersilie. Übrigens ist Linsensuppe ausgesprochen gesund, denn Linsen sind Hülsenfrüchte, die man ohnehin am besten einmal wöchentlich zu sich nehmen sollte. Und vor allem in der kalten Jahreszeit ist Linsensuppe ein echter Seelenwärmer.