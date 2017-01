Leipziger Allerlei - punktgenau auf Eigengeschmack

Klar, der Name lässt es vermuten: Leipziger Allerlei stammt ursprünglich aus Leipzig und ist dort eine bekannte und beliebte Spezialität. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert wurde es auch über Leipzig hinaus berühmt. Bei dem Gericht handelt es sich übrigens um ein Gemüsegericht mit Gemüsesorten wie Blumenkohl, Spargel, Kohlrabi und Möhren sowie Morcheln weswegen es meistens im Frühsommer auf dem Tisch steht. Das traditionelle Rezept beinhaltet allerdings auch noch Krebsschwänze, Semmelklößchen und Eier. Ganz früher war Leipziger Allerlei ein Arme-Leute- Essen.Manch einer von uns erinnert sich noch mit Schaudern daran, dass es früher oft in einer pampigen Mehlschwitze und zu weich gekochtem Gemüse in Verbindung mit Frikadellen auf den Tisch kam. Heute findet man in diversen Discountern Gemüsemischungen tiefgekühlt oder in der Dose, die dem Gericht nur noch sehr entfernt ähneln. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an Variationen dieses schmackhaften Gerichtes, beispielsweise kann man die Krebsschwänze durch Wurst oder Speck ersetzen und auch beim Gemüse ist die Auswahl groß. Wer will, dickt die Suppe mit etwas Mehlschwitze an oder gibt in Butter gebräunte Semmelbrösel darüber.Beim ursprünglichen Rezept wurden alle Gemüsesorten einzeln gegart, so dass jedes seinen Eigengeschmack behält und punktgenau durchgegart ist. Die edlen Krebsschwänze und die lange Zubereitungsdauer machen das Leipziger Allerlei jedoch heute zu einem idealen Festtagsschmaus. Für die Zubereitung benötigt man für 4 Personen Kohlrabi, Blumenkohl, Spargel und Möhren in ungefähr gleicher Menge. Zuerst den Spargel geputzt und geschält 12 Minuten in leicht kochendem Wasser garen. Dann die geschälten Möhren hinzugeben sowie die Blumenkohlröschen und den gewürfelten Kohlrabi. Nach weiteren 4 Minuten das Gemüse aus dem kochenden Wasser nehmen und warm halten. Für die Klößchen zerkleinert man 200g Weißbrot in der Küchenmaschine und gießt über die Brösel 200 ml Milch. 2 Eier trennen, das Eiweiß steif schlagen. Die Eigelbe nacheinander unter 50 g weiche Butter rühren und sowohl die Brotmasse als auch die Eiweiße unterrühren. Alles salzen, kleine Klößchen formen und in kochendem Salzwasser 8 Minuten lang gar ziehen lassen.Dann eine Mehlschwitze herstellen und mit Gemüse brühe und Sahen aufgießen, salzen und pfeffern. Nun noch 20 Krebsschwänze und ein paar zuvor eingeweichte und wieder ausgedrückte Morcheln in etwas zerlassener Butter leicht anschwitzen. Alles auf dem Gemüse drapieren und zusammen servieren. Fertig!