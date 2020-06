ZITRONEN

Leicht herbe Erfrischung frische Limette

Der Begriff Limette bedeutet wörtlich "kleine Limone". Die grünen Zitrusfrüchte sind den Zitronen sehr ähnlich. Dabei bieten sie aber einen säuerlicheren Geschmack, der dabei aber sehr würzig und aromatisch ist. Darum genießt die Limette mindestens ebenso viel Bedeutung wie die Zitrone.Vor allem das heiße Klima Westafrikas ist den Limetten sehr zuträglich. Denn diese Zitrusfrüchte benötigen sehr viel Sonne und Wärme, um gedeihen zu können. Sie wachsen auf Bäumen. Bis zu tausend Limetten können von einem Baum geerntet werden. Die Ernte ist fast das ganze Jahr über möglich. Wie reif die Frucht ist, ist sehr gut an der Schale zu erkennen. Je glatter die Schale ist, desto reifer ist die Frucht. Außerdem verströmen reife Limetten einen sehr intensiven, blumigen Geruch.Limetten finden in vielen Gerichten Anwendung. Dazu trägt der aromatische Geschmack der Frucht bei. So kann man zahlreichen Gerichten einen besonderen Kick verpassen. Auch Getränke werden gern mit dem Saft der Limetten aromatisiert. Auf diese Weise erhält man besonders frisch schmeckende Cocktails und Säfte. Der bekannteste Cocktail ist der Caipirinha. Dafür werden Limetten im Glas zerstoßen, mit Eis und Alkohol aufgefüllt und mit braunem Zucker überstreut. Aber auch ohne Alkohol handelt es sich beim Caipirinha um ein leckeres Getränk.Beim Kauf von Limetten ist darauf zu achten, dass die Schale tiefgrün, glatt und leicht glänzend ist. Für ca. eine Woche können die Früchte bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Gekühlt sind die Limetten einige Tage länger haltbar. Außerdem eignen sich Limettenschalen und -saft sehr gut zum Einfrieren.So wie viele Zitrusfrüchte sind auch Limetten reich an Vitamin C. Durch sie wird also das Immunsystem gestärkt. Erkältung und grippale Infekte können mit Limettensaft hervorragend gelindert werden. Außerdem ist Kalium in Limetten enthalten, das entwässernd wirkt. Limetten enthalten außerdem Eisen, das gut für die Blutbildung ist, und Folsäure, die die Zellteilung und damit auch das Wachstum unterstützt.