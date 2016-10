Lebensmittelfarbe - sind umstrittene Azofarben

Wie der Name schon sagt, werden Lebensmittelfarben dazu benötigt, um Lebensmitteln eine spezielle Farbe zu verleihen. Manchmal ist das bereits vom Hersteller so gewünscht, da das Lebensmittel damit unter Umständen appetitlicher und schmackhafter aussieht. Oft verlieren bestimmte Lebensmittel auch während der Zubereitung ihre natürlich Farbe und dann wird gerne etwas nachgeholfen, um die ursprüngliche Farbe wieder zurück zu erhalten. Vor allem bei Gummibärchen kommt Lebensmittelfarbe zum Einsatz, denn wer würde schon gerne farblose oder gar graue Bärchen essen wollen?Alternativ wird Lebensmittelfarbe auch oft in privaten Haushalten benötigt, beispielsweise wenn man einen Kuchen oder andere Backwerke entsprechend einfärben will. Meistens werden hierfür synthetische Farbstoffe verwendet, weniger gebräuchlich sind die in der Natur vorkommenden Farbstoffe wie das Rot aus der Roten Bete, das Gelb vom Safran oder das Grün vom Spinat. Nudeln zum Beispiel lassen sich mit den genannten natürlichen Farben ohne Probleme entsprechend einfärben. Von Läusen wiederum wird der Farbstoff Carmin gewonnen, der oftmals in Limonade oder andern Süßigkeiten steckt. Zugelassen sind bei uns circa 40 verschiedene Farbstoffe, die in jedem Fall als Zusatzstoff gelten und somit ausdrücklich auf dem Etikett erwähnt werden müssen. Man erkennt dies an der entsprechenden E-Nummer. E 102, E 110, E 122, E 124 und E 129 sind Azofarbstoffe und aus gesundheitlichen Gründen zumindest umstritten.Zwar sehen die Lebensmittel, wenn sie gefärbt wurden, für den Verbraucher besser, verlockender oder sogar qualitativ hochwertiger aus, gesünder werden sie dadurch aber noch lange nicht. Im Gegenteil, der eine oder andere Farbstoff steht im Verdacht, Allergien auszulösen. Vor allem Kinder sind der Versuchung erlegen, bunte Lebensmittel zu konsumieren, denn diese wirken einfach leckerer als farblose. Wer gesunde und natürliche Lebensmittelfarbe sucht, sollte sich am besten im Reformhaus umsehen, hier gibt es Pulver oder Flüssigkeit aus Safran, Kurkuma, Beeren, Roter Bete und diversen anderen natürlichen Lebensmitteln zum unkomplizierten und gesunden Färben.